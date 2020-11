Los mejores remedios caseros para acabar con los labios secos y agrietados

Da igual la estación del año que sea, siempre tienes los labios secos y agrietados. Sueles echarle la culpa a los cambios de temperatura, al viento y ese curioso tic que te hace humedecerte los labios con la lengua de manera compulsiva. Has intentado evitar hábitos, hidratarlos con productos específicos y tener especial cuidado cuando se produce el cambio de estación. Pero aun así, no has conseguido que tus labios estén hidratados. Al principio te preocupaba su aspecto, ahora casi te quita el sueño la incómoda y molesta sensación que te acompaña todos los días. Empiezas a estar desesperada, porque a estas alturas vas a barra de cacao por día y todavía no has notado evolución alguna.

Nuestras abuelas no tendrían ese problema. Expertas en remedios caseros y naturales, sabrían a la perfección a qué elementos de la naturaleza recurrir para acabar con los labios agrietados. Ellas eran sabías y ahora nosotras también podemos serlo. Si eres de las que prefieren los remedios naturales y los sueles aplicar en tus rutinas de belleza, ha llegado el momento de que pruebes los remedios caseros que tu abuela usaría para acabar con los labios secos.

Había una conocida compañía de juguetes que aseguraba que, si el juguete existía, estaba en su tienda. Nuestras abuelas siempre lo han tenido claro, si es beneficioso para nuestro cuerpo, está en la naturaleza. Por eso, recurrimos a alimentos como el pepino o la miel y plantas como el aloe vera para proponerte los mejores remedios caseros para acabar con la molesta sensación de tener siempre los labios secos y agrietados. Después de probar estos remedios completamente naturales, no vas a querer comprar ningún producto artificial.

Aloe vera para hidratar y regenera los labios

¿Cuántas veces has escuchado a tu abuela decir que el aloe vera es mágico? Millones. Pero no es que sea mágico, es que sus propiedades son realmente beneficiosas. El gel de aloe vera, además de ser un antimicrobiano, contiene vitaminas, minerales, antiinflamatorios y antioxidantes que aportan humedad a los labios agrietados.

Además, sus propiedades ayudan a la producción de elastina y colágeno. Corta una hoja y extiende el gel que queda en su interior por tus labios.

Pepino para hidratar los labios secos

Es una verdura que contiene altas cantidades de agua y vitaminas, lo que favorece la hidratación y la producción de colágeno. Además, también contiene antioxidantes. Todas las propiedades del pepino lo convierten en el aliado perfecto para hidratar y regenerar tus labios.

Tienes dos opciones, o cortas rodajas de pepino y las fritas por tus labios, o las cortas, las trituras, las dejas reposar y luego las aplicas en tus labios secos.

Té verde para eliminar la piel seca

Crees que ya has descubierto todos los beneficios del té verde, pero todavía no sabes que puede ser el mejor aliado para tus labios secos y agrietados. Esta bebida tiene un alto componente en en polifenoles y antioxidantes que disminuyen la inflamación, además de minerales que también contribuyen a la hidratación.

Prepara tu y té de forma habitual pero no tires la bolsita. Pásala por tus labios mientras está tibia para eliminar la piel seca.

Azúcar para exfoliar los labios

Una de las principales causas de que los labios no presenten mejoría, es que casi nunca eliminamos la piel muerta y eso es algo esencial si queremos que cualquier tratamiento (natural o artificial) haga su efecto.

A la hora de exfoliarlos de forma natural, te proponemos que mezcles azúcar y miel (por darle consistencia y suavidad al ungüento) y que lo apliques sobre tus labios. Deja reposar unos minutos la mezcla sobre la zona y luego frota tus labios para eliminar toda la piel muerta.

Miel para hidratar los labios

Además de usarla como aliada a la hora de exfoliar, también la podemos usar como hidratante. Al igual que el aloe vera, la miel tiene propiedades antioxidantes y antibacterianas que, no sólo pulen nuestros labios, también evita que las grietas se infecten.

Aplícala sobre los labios de manera diaria y, si quieres ir un paso más allá, mézclala con un poco de glicerina y aplícala justo antes de dormir para que su efecto sea mayor.

Aceite de coco para nutrir los labios

Salvo que no te guste el olor, no vemos ningún inconveniente para que conviertas al aceite de coco en tu mejor aliado. Éste reduce la hinchazón, alisa la piel y combate la sequedad de los labios.

Además, tiene cualidades antimicrobianas, perfectas para curar y regenerar tus labios. Aplícalo en una gasa o pañuelo y frota tus labios.

Aceite de oliva para nutrir y dar brillo a los labios

¿Hay algo para lo que el aceite de oliva no sea bueno? Creemos que no. Absoluto referente en la gastronomía mediterránea, las propiedades del aceite también se pueden aplicar a la piel en general y a los labios en particular.

Al igual que con el aceite de coco, aplica aceite en un pañuelo y luego extiéndelo por tus labios. Además de hidratarlos, le aportarán brillo y suavidad a tus labios.

Patata para cicatrizar las grietas de los labios

Si la sequedad de tus labios ha llegado a un nivel en el que las grietas tienen un considerable tamaño, te proponemos un remedio casero en el que la patata es la protagonista. Sólo necesitas una patata, una cucharada de aceite de oliva (o de almendras) y una cucharada de leche.

Corta la patata en pequeños trozos y cocínala con un poco de agua. Luego la mezclas con la leche y el aceite de forma que quede un pure. Déjala enfriar y aplícala en tus labios para humectar y cicatrizar heridas producidas por la sequedad.