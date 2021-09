Peinados otoño 2021: las tendencias años 70 se adueñan de todos los looks

Estábamos deseando que llegara el otoño para ver cuáles serían las tendencias capilares que tendríamos que apuntar para pedir en la peluquería. Ahora que ya tenemos claro que el collabone cut se presenta como el corte de pelo más en tendencia del otoño y que esta temporada toca vivir un regreso al transgresor corte de pelo mullet, ahora lo que queremos saber es cómo nos vamos a peinar. Si con nuestro nuevo french bob estaremos a la última en las tendencias de peinados del otoño 2021 y si la naturalidad o el artificio serán las características principales de los estilismos capilares.

Como ya ha ocurrido con la moda, las tendencias capilar también beben de otras décadas y este otoño 2021 los años 70 se han colado en las peluquerías para ser los auténticos protagonistas de todos los peinados. Si desde hace unos años ya hemos visto cómo los flequillos cortina, súper de los 70, se han convertido en los más demandados, este otoño 2021 veremos otras tendencias años 70 adueñándose de nuestros looks.

Flequillos cortina, maxi volumen, el estilo de la inspiradora Farrah Fawcett y la importancia de unas puntas trabajadas son algunas de las tendencias años 70 que se adueñan de todos los looks esta temporada. Te contamos cuáles son las cinco tendencias en peinados de otoño 2021 que no te puedes perder.

Peinados otoño 2021: Farrah Fawcett, la eterna inspiración

Su look es tan icónico que resume una década. "Su melena contaba con mucho volumen, pero uno de los elementos que más destacaba era el flequillo con las puntas peinadas hacia atrás. La raya va principalmente en la mitad, aunque también podemos peinarla a un lado. Una vez tenemos la forma, para actualizarlo, le daremos un acabado más pulido.", asegura Raquel Saiz, de Salón Blue by Raquel Saiz.

Peinados otoño 2021: El regreso del maxi volumen

Las melenas aparecen poderosas y con cuerpo. "El pelo se hace muy presente cuando gana volumen. Dale unas ondas e intenta que las raíces ganen dimensión. La versión clásica lo hace con un secado con rulos, pero la rápida te invita a probar los polvos voluminizadores. En los setenta la textura era muy esponjosa, casi rozando el encrespamiento, ahora se lleva más pulida.", añade Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Peinados otoño 2021: Apuesta por unos maxi rizos

Las ondas se amplían y si tenemos una melena rizada, se enfatizan. "Las ondas y los rizos consiguen que el pelo se vea voluminoso y los setenta nos enseñaron a explotar al máximo su fuerza, reivindicándolo incluso étnicamente. Los contornos redondeados, en rombo y triangulares son los que mejor captan ese espíritu", explica Charo García, de Ilitia Beauty & Science.

Peinados otoño 2021: La importancia de unas puntas marcadas

Varias tendencias convivían en los setenta y una eran los bobs con puntas romas. "Este look necesita un trabajo con secador y se aleja de la otra tendencia que apuesta por la naturalidad y el bajo mantenimiento. Sin embargo, no hace falta que el resultado sea perfecto, solo hay que darles forma a las puntas, también si llevamos, en el flequillo", indica Manuel Mon, de Manuel Mon Estilistas.

Peinados otoño 2021: El flequillo de cortina se mantiene

Otro de los elementos de los setenta que se actualiza (y no podemos estar más contentas). "El flequillo cortina ha vuelto, conservando de aquellos años la forma, pero no tanto la textura. Nos gusta porque favorece a casi todo el mundo y aporta vitalidad al rostro, pero no lo llevamos de la misma manera. Ahora nos gusta sin ese ligero toque frizz, con un acabado más brillante y pulido", comenta Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.