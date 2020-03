¿Cómo peinarte para ir a la oficina? Estos peinados desenfadados son tendencia en 2020

Hace unos días, te adelantamos cuales son los looks más apropiados para ir a trabajar esta primavera, para ser la más elegante y estilosa de la oficina. Pues bien, todo look luce más si va acompañado de un peinado acorde al atuendo. Es importante ir bien peinada pero sin que resulte excesivo, por eso, si no lo tienes claro, aquí te damos algunas ideas.

Coleta con o sin pañuelo

La coleta siempre ha sido una gran aliada y es que son muchas las que optan por recogerse el pelo así para ir a la oficina. Esta es una opción muy acertada, ya que es una buena opción para ir guapa y cómoda, sin pelos que te molesten. Además, para cuando llegue el buen tiempo, puedes decorar la coleta con un pañuelo de colores que dará a tu look ese toque colorido y primaveral.

Melena al natural

Otro peinado que también es siempre una buena opción son las melenas al natural. La sencillez muchas veces es lo primordial y cuanto más desenfadado y natural sea tu look y peinado, mucho mejor. El contra de este peinado es que sólo pueden llevarlo aquellas que tengan la suerte de tener pelazo al natural, aún así, para nosotros es una de las propuestas más acertadas.

Moño efecto despeinado

El moño con efecto despeinado es otra muy buena propuesta para ir a la oficina con un peinado natural y no excesivamente peinada. Con él podrás ir muy guapa y a la vez, cómoda y estilosa. Queda ideal con todo tipo de looks, y puedes llevarlo con un vestido, unos vaqueros o un elegante traje de chaqueta. ¡Queda ideal con todo!

Moño pulido

La seriedad del moño pulido puede hacer de cualquier look, un lookazo. Este peinado es muy elegante y favorecedor. Para acompañar a un vestidazo para una noche de fiesta es genial, pero con jeans, camiseta y blazer para ir a la oficina, es mucho mejor. Paula Ordovás lo combina con vaquero blanco, jersey a todo color y joyitas doradas. Nos encanta.

Con pasadores

Como ya adelantamos hace unas semanas, los pasadores en el pelo son tendencia en este 2020. Pues bien, también puedes usarlas combinándolas con un look tipo ejecutivo, ya que le dará a éste ese toque personal que tanto buscamos. Así de geniales quedan con este dos piezas con el que las combina Dulceida. ¡Brutal!

Melena con ondas

Un melena con ondas siempre será tendencia y un acierto indiscutible. Es una forma de ir elegante pero sin ser excesiva, con un peinado que favorece mucho a todas. Tanto a aquellas que tienen el pelo corto como a aquellas que tienen melena. ¡Muy recomendable!

Coleta bubble

Un peinado que se ha hecho muy viral en los últimos años es la coleta bubble y lo han llevado prácticamente todas las influencers de nuestro país. Puedes decorar esta coleta con un pañuelo o incluso con pasadores y te quedará un peinado atrevido pero muy original y divertido.