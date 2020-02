Las prendas que necesitas para tus looks de oficina esta primavera 2020

Los looks de oficina de la temporada de primavera están muy demandados, ya que nos permite ir formales y, a la vez, jugar con los colores.

Mango con su forma sencilla pero elegante, nos muestra algunas piezas con las que poder hacer combinaciones rápidas y estilosas. Además en su outlet , también encontramos artículos a muy buen precio e ideales para la ocasión. Mientras tanto, Zara es pionera en los diseños más innovadores, tanto que algunos hasta chocan, pero hay básicos de este estilo que nunca faltan entre sus diseños y que tampoco deberían faltar en tu armario. La línea sofisticada y clásica de Massimo Dutti, sigue marcando tendencia y la temporada que entra estará llena de colores y estilos.

Blazer blanco de Mango

El blanco es un color que alegra la cara, además es capaz de convertir un conjunto sencillo en uno más formal. Este tipo de chaqueta no puede faltar entre tus prendas de ropa porque es una buena opción para ir a trabajar cómoda pero formal. Perfecto para combinar con pantalones de pinza blanco y para las que sean más atrevidas, combinarlo con un pantalón de pinza negro.

Dependiendo del look que busquemos, combinaremos con colores claros u oscuros. Un jersey de cuello vuelto camel y un pantalón blanco recto o un total look negro, es elegante e informal dependiendo también del calzado que escojamos.

Un blazer es combinable con muchos tipos de pantalones y con muchos tipos de calzado. Podemos ir formales y utilizar un zapato más sport.

Pantalón de polipiel de Mango

Estos pantalones son de polipiel, una prenda completamente necesaria. Al no ser de piel, su precio es muy asequible y como son de temporada, podemos encontrarlos en la web de Mango.

Para poder combinar un pantalón de polipiel o de piel, lo primero que debemos tener en cuenta es que esta prenda tiene mucha personalidad, por lo que no podemos recargarla mucho. Lo mejor es utilizar un top de punto color arena o un top liso negro y unos tacones finos. Al ser de tiro medio, podemos utilizar jerseis finos y meterlos por dentro del pantalón. También le va genial un jersey sin mangas de cuello vuelto color caqui.

Blusa mangas abullonadas de Zara

Este tipo de mangas ha dado mucho que hablar este año. La caída de esta blusa hace de ella un complemento estupendo para combinarlo con algún campana o con unos vaqueros normales. Solo con esta pieza la vestimenta será algo más arreglada. Zara ha apostado por darle todavía más importancia y visibilidad a las mangas, buscando llamar la atención y marcar la diferencia.

Este tipo de prenda es fácil de combinar con colores claros como por ejemplo unos jeans flare blancos o un pantalón de punto color camel. Al ser de un color liso es fácil de mezclar ya sea con faldas o pantalones estampados, o con complementos como los pañuelos .

Las mangas con volumen hacen que el look sea sofisticado a pesar de conjuntarlo con un pantalón sencillo, por ello lo mejor será que no lo recarguemos demasiado y mucho menos en este caso que son ideas para los días de la semana.

Falda blanca de Zara

Zara apuesta por las faldas largas, con un aire clásico. Nos recuerdan a faldas conocidas, que podrían salir en el Diario de Noa o en cualquier película ambientada en los años 40. Aunque sea un look algo tradicional, es perfecto para ocasiones más especiales.

Al ser blanca nos permite combinarla prácticamente con cualquier color. Un jersey de cuello vuelto color caqui, un top lencero satinado color beis. La chaqueta en este tipo de faldas hay que escogerlas bien, porque se trata de una falda de talle alto y con mucho vuelo. Lo ideal sería una chaqueta corta o una cazadora de piel. Con estos trucos, evitamos solapar y recargar demasiado el conjunto. Los tacones son una muy buena opción para este outfit o unos botines color cognac.

Vestido camisero bordado de Zara

Un poquito más de blanco y es que no cabe duda alguna de que es el color del buen tiempo. En el repertorio es imprescindible contar con un vestido camisero. La combinación de este con unos tacones o unas botas altas y una chaqueta, conseguirán darte la seriedad y juventud que buscas. Los resultados serán exitosos. Al ser blanco podemos jugar mucho con los colores dependiendo de lo que busques.

Una buena opción sería combinarlo con un botín color arena y una chaqueta efecto ante color camel. También podemos darle un toque menos serio, pero sin salirnos de la línea de lo formal. Por ejemplo, utilizar unas botas cowboy negras y una cazadora efecto piel negra.

Ambas combinaciones presentan su toque de elegancia y son totalmente diferentes. La opción de añadirle un pañuelo es una buena idea, da igual que sea liso o estampado. ¡Ambos le van bien!

Para añadirle un bolso, tampoco debemos complicarnos mucho... Tenemos que tener en cuenta que el bolso puede ser del mismo color que las botas o la chaqueta, pero también puede ser el toque de color que resalte tu look. Un bolso llamativo, de vez en cuando, estiliza mucho el conjunto.

Mono bolsillos algodón de Massimo Dutti

Este mono de algodón, es perfecto para ocasiones en las que no queremos pensar mucho que ponernos. Nuestro objetivo es ir perfectas para la ocasión y con esta prenda, no será nada complicado. Gracias a su cuello clásico y a la caída recta del pantalón, el conjunto evoca estilo y clase.

Este tipo de monos no pueden combinarse con cualquier zapato. Lo perfecto sería con un botín efecto piel negro o con unas zapatillas arregladas pero informales. En este caso, una coleta recogida con algún pañuelo, quedaría muy bien así, se vería el cuello entero y el aspecto sería más refinado.

Podemos aprovechar que llevamos hecho un peinado y añadir unos pendientes que le den un toque diferente. Cuando los pendientes se ven, es el momento de darles protagonismo. No se trata de escoger unos pendientes burdos ni estrafalarios, sino de hacer que sienten como un guante.

Pantalón recto lino de Massimo Dutti

Estupendos pantalones de lino color mostaza para sentirte cómoda, y a la moda. Al ser un color tan fuerte y llamativo, hay que tener especial cuidado con los colores. No podemos meterle un color azul o morado... tenemos que combinarlo con negro, blanco o del mismo color para hacer un total look mostaza, como se muestra en la imagen.

Este tipo de pantalones, intercala adecuadamente con blazers, camisas blancas, blusas de lino... Si hacemos el total look de la fotografía, implica tener que seleccionar también una blusa color mostaza, pero podemos tomar también la opción de utilizar una blusa blanca y tanto blazer como pantalón irán en color mostaza.

El negro combinado con este color, puede dar la sensación de ser más agresivo pero también sería una opción interesante, por ejemplo un top lencero negro.

La elección del bolso cuando llevas un total look, no es tan complicada. En el caso de ir con un look color mostaza, un bolso negro o uno marrón, serían lo ideal. Por el contrario, en caso de llevar una blusa o un top de otro color, podemos combinar el bolso con dicho color.

Los zapatos para esta ocasión deben ser finos, sofisticados... elegancia en toda regla. Unos tacones negros combinan con un total look mostaza, con un look mostaza y blanco o con uno color mostaza y negro.

Vestido Maxi Zara

Esta primavera los vestidos, largos van a estar a la orden del día y es algo indispensable para utilizar a lo largo de la semana.

Lo bueno de este tipo de vestidos es que no necesitan mucho más para conseguir un conjunto estupendo. Los colores dan vida a todo aquello con lo que lo combinemos, ya sean zapatos planos, sandalias o tacones.

Los zapatos planos o las sandalias, cuando se acerca el buen tiempo, son los favoritos de los compradores y se agotan rápidamente.

Las chaquetas que debemos utilizar con esta clase de looks son sencillas. Una cazadora vaquera corta o una de ante beis o marrón, le darían más luz a la prenda y no quedaría nada recargada.

Podemos añadirle algún accesorio para el pelo, como una diadema en un tono claro o utilizar un pañuelo en caso de no tener diademas.

Top halter punto de Zara

Los tops de punto se usan en todas las estaciones del año y más de una vez son los que nos salvan muchos conjuntos. Lo bueno que tienen los tops de cuello vuelto sin mangas, es la combinación perfecta con una blazer. Centrándonos en este top en particular, al ser de color negro nos soluciona prácticamente todos los problemas a la hora de conjuntarlo.

Un lunes cualquiera, podríamos usar este top de punto, con un blazer blanco y unos pantalones acampanados del mismo color que la chaqueta. Quizás otro día tengamos en mente otra idea de combinarlo, convirtiéndolo en un total look, por ejemplo.

Otra forma de sacarle partido a esta prenda es con un pantalón de pinza o con un pantalón de polipiel o piel alto. Además, no importa de que color sean los pantalones de pinza, el negro consigue que tengamos una amplia gama de colores para poder elegir.

Al tratarse de una combinación con diferentes pantalones, el calzado será diferente. En el caso de los campana podemos sacarle partido con unos zapatos planos, unas sandalias con tacón...

Pantalón de pinza de Zara

Los pantalones de pinza son de las prendas más utilizadas por el hecho de que se combinan fácilmente sin necesidad de ir demasiado recargada. Normalmente, utilizamos pinzas básicos, pero el pantalón de pinza color arena, puede ser una opción asequible para ir más formal.

Puede ser combinado con una blusa negra o rosa palo, al igual que con una camiseta blanca o azul fuerte. Con este tipo de pantalón, el blazer es una prenda estrella. La combinación con zapatos es muy variada, desde deportivas, hasta sandalias de tacón. Los pañuelos pueden ser lisos o con estampado, ya que tanto el pantalón como la blusa son prendas lisas.