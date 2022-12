El pintalabios de Mercadona baratísimo con efecto mate que arrasa en TikTok.

Algo tendrá el agua cuando la bendicen y todo (y más) tienen los pintalabios de Mercadona para que siempre se conviertan en productos virales en TikTok. Lo hemos visto en incontables ocasiones, también con el maquillaje con el que conseguir piel perfecta, no sólo con los labiales, y ahora que etsamos buscando el perfecto look de Navidad nos viene que ni pintado el nuevo éxito de Mercadona en TikTok. Como era de esperar, dados los antecedentes de la cadena de supermercados, el nuevo éxito de la firma no es otro que un pintalabios baratísimo con efecto mate que arrasa en TikTok.

No es la primera vez que vemos este labial en las estanterías de Mercadona, pero sí es la primera vez que se cuela entre los vídeos más virales de TikTok y eso sólo puede significar una cosa: Su efecto y su precio son maravillosos. En efecto, cualquier producto de maquillaje de Mercadona suele tener un precio bastante asequible, pero lo que resulta más llamativo es el resultado del labial. Con efecto mate y en varias tonalidades, el pintalabios de Mercadona deja una textura jugosa, con volumen y aterciopelada realmente favorecedora y eso eso uno de los aspectos que consigue que sea todo un éxito en esta red social.

A pesar de que el pintalabios mate y el efecto terciopelo sea un arma de doble filo, ya que a veces provocan sequedad, en el caso de esta propuesta de Mercadona esa sequedad se mantiene a raya se presentan en una textura bastante cremosa. De esta forma, se consigue que el acabado aterciopelado sea duradero y muy favorecedor.

Además de su efecto mate y jugoso (qué fantasía que se mezclen ambas características), el nuevo pintalabios de Mercadona se presenta en varios colores y a un precio bastante económico (4,50 euros).

Así es el pintalabios mate de Mercadona que arrasa en TikTok

A diferencia de otras líneas de maquillajes o labiales, éste de Mercadona no presenta un nombre concreto. En su carátula se lee la palabra mate y viene un un formato dorado que tiene al rosa. Así lo puede reconocer visualmente en la sección de perfumería de la firma. De entre todas las propuestas, los que más nos llaman la atención son uno de color nude rosado y otro de color granate intenso. Dos tonalidades bien diferenciadas ideales para conseguir propuestas de maquillaje antagónicas. Además de su precio y sus colores, lo que más nos gusta del pintalabios de Mercadona es su textura que, pese a ser mate, no es pesada y densa, y no parece que se vayan a producir las temibles sequedades en los labios al aplicarlo.