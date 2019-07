Horóscopo semanal de Acuario (1 - 7 de julio)

Por fin has encontrado el camino por el que transitar Acuario. Pero ahora que tienes todo más o menos hilado no te desvíes ni desmotives. Coge fuerza, y a por el último tirón. El pasado no te deja avanzar así que ya es hora de que te deshagas de este.

Este semana tendrás una cita amorosa. Tendrás la necesidad de sentirte querida así que aprovecha el subidón de autoestima que te acompaña estos días.

Un consejo: haz algo de deporte que de ayude a quemar los caprichitos que te das.