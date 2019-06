Horóscopo semanal de Aries (10 - 16 de junio)

La ansiedad por pensar en el futuro es algo que no te beneficia en ningún sentido. Es verdad que es necesario tener metas y objetivos pero no debes frustrarte por situaciones que aún no se han dado. La vida puede cambiar mucho Aries, y de golpe, por lo que es mejor mantener tus pensamientos a raya respecto a lo que sucederá o no.

Te encuentras en un momento de dudas, sobre cómo sientes y si vas por el camino correcto, deberías dedicar tiempo a conocerte mejor, a pensar sobre lo que realmente quieres y no lo que automáticamente te has ido, o han ido, dictando.

Un consejo: tú eres quien dirige tu vida, no te permitas creer lo contrario.