Horóscopo semanal de Cáncer (8 - 14 abril)

La Luna Creciente en tu signo la noche del 12 te traerá momentos mágicos. Si haces planes con aquellos que más aprecias podrías vivir un punto de inflexión que abrirá un nuevo capítulo en tu vida. Irradias magia y es contagioso, por lo que todo el mundo quiere pasar tiempo contigo estos días. Revisa tus prioridades y no dediques más atención de la cuenta a quienes sólo quieren cobijarse en tu sombra por conveniencia. Sabes quiénes son tus verdaderos amigos y compañeros y no debes dejarles a un lado por sentirte parte de algo mayor de forma esporádica porque, si lo haces, te arrepentirás en un muy corto plazo de tiempo.

Un consejo: No te frustres si ese proyecto en el que vuelcas todo tu ser no se desarrolla tan rápido como pensabas. No te dejes caer en ese pozo y no descanses hasta obtener el resultado deseado.

Tu signo afín de la semana: Leo, Virgo.