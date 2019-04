Horóscopo semanal de Escorpio (22 - 28 abril)

Tu cabeza está llena de dudas, Escorpio, y no es para menos. Pasado y futuro se entremezclan y te llevan a una montaña rusa de emociones y sensaciones que no sabes muy bien cómo interpretar. En estos momentos, es importante que reflexiones y no hagas nada de lo que puedes arrepentirte. Como Escorpio, eres propensa a frustrarte y desaparecer si la situación te incomoda o consideras que no vas a conseguir lo que quieres, pero nada podría perjudicarte más ahora mismo que dejarte llevar por ese impulso tan autodestructivo. Ten en cuenta qué va a ser más positivo para ti, tu estabilidad y tu bienestar mental y toma el camino que creas que va a portarte más ilusión y felicidad a largo plazo. En cuanto a relaciones amorosas, es posible que ahora mismo te encuentres en una auténtica nube y ni siquiera te percates de las sombras que se ciernen sobre ti en este ámbito. Mantente alerta pero no dejes que la paranoia y las obsesiones estropeen esa complicidad que tanto te ha costado volver a conseguir. La energía positiva que has recibido gracias a estos últimos acontecimientos hacen que quieras centrarte en comenzar nuevos y emocionantes proyectos y te plantees algunos cambios laborales. Concéntrate en qué posición te gustaría verte a medio plazo y ve a por ella sin ningún tipo de miramiento, porque este podría ser un año de grandes cambios que te lleven a esa meta con la que llevas soñando tanto tiempo.

Un consejo: Si necesitas hacer balance, no te centres en las partes buenas y malas de cada opción. Elige, en su lugar, aquello de lo que podrías disfrutar con cada opción en un plazo de unos meses y decántate por una u otra usando este método.

Tu signo afín de la semana: Aries, Virgo.