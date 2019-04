Horóscopo semanal de Escorpio (1 - 7 abril)

Actúa con cautela esta semana, Escorpio, porque es probable que alguien esté intentando causarte mal o tenderte una trampa aprovechando que has bajado la guardia y has decidido dejar al aire tu lado más vulnerable. No dejes que los pensamientos negativos te asienten en tu cabeza más de la cuenta y no te rindas, porque la energía de la Luna Nueva llegará a tu vida el día 5 y te ayudará a luchar contra el decaimiento. El fin de semana te traerá momentos mágicos, especialmente si tienes la oportunidad de hacer planes con esa persona a la que tanto deseas.

Un consejo: Mantén a raya los pensamientos obsesivos haciendo algo de ejercicio o retomando alguna actividad que requiera de tu concentración y, a la vez, te apasione y te invite a seguir sin aburrirte.

Tu signo afín de la semana: Sagitario, Virgo