Horóscopo semanal de Escorpio (11 - 17 marzo)

La seguridad que desprendes últimamente suscita envidias en tu círculo social. No hagas caso de aquellos que intenten entorpecer tu buena racha y recuerda que no debes prestar atención a aquellos que solo quieren causarte mal o presentar obstáculos en tu camino hacia el éxito. Mantén el buen ritmo que has conseguido mantener en los días anteriores y sigue trabajando en tus proyectos. El comienzo de la primavera te traerá una grata sorpresa pero si das más importancia de la cuenta a lo que digan los demás sobre ti, tendrás demasiadas preocupaciones y no la disfrutarás tanto como deberías.

Un consejo: Busca entre tu joyería antigua y vuelve a lucir aquella pieza de la que no podías separarte y que tanto tiempo llevas sin ponerte.

Tu signo afín de la semana: Acuario, Libra