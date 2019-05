Horóscopo semanal de Géminis (20 - 26 de mayo)

Te encantan las actividades detectivescas pero es hora de que dejes a tu mente descansar, la verdad te obsesiona y quizás debas plantearte si esa verdad la tienes ya delante y no sabes verla. Intenta no influenciarte por teorías ajenas, tú eres tú, y debes ser quien tome las decisiones en tu vida guiándote siempre por lo que es mejor para ti. Sé realista y no tomes otras perspectivas que te hagan el camino fácil.

Es verdad que necesitas reflexionar, pero hay momentos en los que esto no te ayuda, tómate un descanso, piensa en ti y dedícate a cuidarte en ciertos momentos del día.

Un consejo: si a pesar de todo sientes que estás en tu momento, es que lo estás ¡disfrútalo!