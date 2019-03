Horóscopo semanal de Piscis (25 - 31 marzo)

Alguien nuevo ha aparecido en tu vida y le ha dado un giro de 360 grados. Su mera existencia te provoca que quieras replantearte algunas de las decisiones que has venido tomando en el último par de años y eso te pone bastante nerviosa. No desconfíes de tu instinto y valora si te merece la pena tirar todo lo que tienes actualmente por la borda para perseguir este sueño que puede o no ser pasajero. Tu curiosidad será tu mayor enemiga, o aliada, en esta aventura. Todo depende de cómo lo mires.

En el trabajo, has podido chocar contra una pared que no habías visto. Si te has enfrascado en un proyecto para el que realmente no estás hecha, es mejor que seas humilde y sincera en lugar de pretender seguir adelante con algo que no conoces ni te apasiona. Esto acabará contigo tanto emocional como motivacionalmente, por lo que es importante que busques algo que realmente te ilusione y persigas un gran crecimiento en sus filas.

Un consejo: Cuidado con las aficiones tóxicas. Si no es bueno para ti, no lo hagas por muy divertido que sea y, desde luego, no arrastres a nadie contigo.

Tu signo afín de la semana: Cáncer, Sagitario