Horóscopo semanal de Piscis (20 - 26 de mayo)

No puedes negar que te encanta estar en el meollo de todo, tienes alma de protagonista, al igual que tu rasgo aventurero no pasa desapercibido. Te encanta que te propongan aventuras y esta semana tendrás planes para recordar. No seas impaciente, todo llega y al final eso que piensas, saldrá bien.

Mantén tu mente abierta a nuevas relaciones, tanto sentimentales como de amistad, ampliando horizontes conocerás a gente nueva que puede aportar mucho a tu vida.

Un consejo: Recuerda que el amor es comunicación, se positivo y feliz.