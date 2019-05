Horóscopo semanal de Tauro (6 - 12 de mayo)

No solo tendrás una semana especial, sino que este mes te mantendrás con mucha energía y positividad. Podrás experimentar nuevas experiencias en cuanto a relaciones personales se refieren, en todos los ámbitos. Deberías plantearte realizar algún viaje a corto plazo, que te haga desconectar de aquello que te agobia para no interrumpir esa carga de buenas sensaciones que atraes últimamente.

Aprende de quien te rodea y deja de torturarte por esos errores que cometiste y que ya no puedes solucionar. Lo que está hecho tiene consecuencias, pero no debes atormentarte si alguna vez actuaste de una forma con la que no estás satisfecho/a, piensa en vivir el presente y para el futuro, proceder con más cautela.

Un consejo: Sigue con tus planes, organiza un listado diario con lo que tienes que hacer y no decaigas.

Tu signo afín de la semana: Aries, Leo.