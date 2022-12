Martes 13: Qué es, por qué da mala suerte y cómo prevenir los malos augurios.

¿Cuántas veces has oído eso de que el martes 13 da mala suerte? A pesar de que uno de los dúos cómicos más conocidos lleve por nombre esa fecha, el martes 13 no suele contar con muchos amantes. No es que las predicciones del horóscopo no sean positivas hoy 13 de diciembre de 2022 o que los astros no vayan a estar de nuestro lado (ni que estuviéramos en Mercurio Retrógrado), es sólo que el martes 13 está rodeado de un halo de misticismo negativo que invita a pensar en esta fecha como una de las peores del calendario.

Todo tipo de supersticiones y malos augurios rodean al martes 13 y por eso muchas personas evitan tomar decisiones importantes, hace viajes o llevar a cabo proyectos. Aunque esos malos augurios no siempre se cumplen, ya que se tratan de simples sensaciones. Pero, ¿de dónde viene esa inquina al martes 13? ¿Cómo se pueden prevenir os malos augurios? Descubre todo lo que debes saber del martes 13 y esquiva las malas supersticiones.

La Última Cena como posible origen a la superstición

Uno de los posibles orígenes a esta superstición radica en la tradición cristiana, sustentada a su vez por la cultura romana. Durante la última cena, Jesucristo se reunión con sus 12 apóstoles y luego fue traicionado por Judas, el que está considerado como el número 13. A esta explicación habría que añadirle que el Dios de la guerra romano es Marte.

La Kabbalah judía, otro posible origen a esta superstición

Una de las principales corrientes de la mística judía, la Kabbalah, asegura que los espíritus malignos eran 13. Además, la llegada del Anticristo se produjo en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. La numerología, en ese sentido, lo tiene bastante claro.

El Tarot, el origen fúnebre de esta superstición

En la es una baraja de naipes a menudo utilizada como medio de consulta e interpretación de hechos la carta que corresponde a la muerte es el 13, cuyo nombre es Arcano XIII, representada por un esqueleto con una guadaña que corta la cabeza de un niño y un rey.

El origen del martes como día de la mala suerte

En la antigua Grecia se creía que Tifón, dios de los vientos y monstruo terrorífico, nació un martes. A este hecho mitológico hay que añadirle que la caída de Constantinopla fue un martes y que los acontecimientos bíblicos de la Torre de Babel también sucedieron este día de la semana.

El color rojo para evitar los malos augurios

Por regla general, este color suele atraer la fortuna, pero, además, en China, es una tonalidad asociada a la buena suerte y la prosperidad. Así que, a ser posible, lleva una prenda de este color durante todo el martes 13 o colócate un lazo o un cordel azul en la muñeca.