Calendario lunar de septiembre 2025: Influencia de todas las fases de la Luna en los signos del zodiaco

El mes de septiembre de 2025 viene cargado de movimiento cósmico y de una energía muy especial que marcará nuestro día a día. El cielo nos regala cuatro fases lunares que se sentirán con mucha intensidad porque además estarán acompañadas de un eclipse total de Luna que dará un giro a muchas cosas que parecían inamovibles. El 7 de septiembre viviremos la Luna llena en Piscis, una lunación que abrirá las puertas de lo espiritual y de lo emocional, uniendo intuición y sensibilidad. Ese mismo día se producirá el eclipse total de Luna, que actuará como un auténtico catalizador de cambios. El 14 llegará el cuarto menguante en Géminis, que nos pedirá soltar y limpiar lo que ya no suma. El 21 será la Luna nueva en Virgo, ideal para plantar semillas de proyectos y nuevos hábitos. Y el 30 despediremos el mes con un cuarto creciente en Capricornio, que nos invitará a dar pasos firmes en el terreno profesional y material.

Las fases lunares siempre ejercen una influencia directa en nuestro estado de ánimo y en la manera en la que gestionamos las situaciones. La Luna llena tiende a amplificar lo que sentimos, el cuarto menguante favorece los cierres y el dejar ir, la Luna nueva marca el inicio de ciclos y el cuarto creciente es el momento de actuar y avanzar. Este septiembre, con un eclipse incluido, estas energías se sentirán aún más potentes y será fundamental estar atentos para aprovecharlas en positivo. Quien sepa escuchar a la Luna podrá alinear su vida con su propia intuición y obtener claridad sobre lo que necesita transformar.

Cada signo del zodiaco recibirá estas fases de una manera distinta, dependiendo de su naturaleza y de la relación que mantenga con las constelaciones implicadas. La Luna llena en Piscis sacará a relucir la parte más emocional de los signos de agua, el cuarto menguante en Géminis removerá la mente y las ideas de los signos de aire, la Luna nueva en Virgo conectará con la practicidad de los signos de tierra y el cuarto creciente en Capricornio pondrá a prueba la disciplina de todos, pero muy especialmente de los más ambiciosos. Vamos a recorrer signo por signo cómo se sentirá este calendario lunar y qué puertas puede abrir para cada uno.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Aries

La Luna llena del 7 en Piscis junto al eclipse te hará sentir un torbellino de emociones, incluso las que sueles guardar bajo llave. Te conviene dejar salir lo que llevas dentro y soltar cargas. El cuarto menguante en Géminis te ayudará a comunicarte mejor y a cortar con discusiones innecesarias. La Luna nueva en Virgo será clave para tu organización laboral y para empezar rutinas más saludables. El cuarto creciente en Capricornio te pondrá en modo ambicioso y será un gran momento para dar un paso firme en tu carrera.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Tauro

La Luna llena en Piscis del día 7 potenciará tu vida social y te permitirá conectar con amigos de una manera más emocional, aunque el eclipse puede removerte viejas heridas. El cuarto menguante en Géminis será ideal para revisar tu economía y hacer ajustes prácticos. La Luna nueva en Virgo encenderá tu creatividad y puede traerte un nuevo comienzo sentimental. El cuarto creciente en Capricornio te impulsará a abrirte a nuevos aprendizajes y viajes.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Géminis

El 7 de septiembre la Luna llena en Piscis, acompañada del eclipse, pondrá en primer plano tu vida profesional y sentirás que necesitas un cambio de rumbo. El cuarto menguante en tu signo el día 14 será liberador porque te permitirá soltar una máscara o un hábito que ya no encaja contigo. La Luna nueva en Virgo te dará claridad en temas familiares y del hogar. El cuarto creciente en Capricornio te invitará a tomarte en serio tus compromisos y a definir qué relaciones quieres mantener a largo plazo.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Cáncer

La Luna llena y el eclipse del 7 en Piscis te llenarán de intuición y espiritualidad, abriéndote a nuevas formas de ver la vida. El cuarto menguante en Géminis removerá pensamientos ocultos y puede darte respuestas en sueños. La Luna nueva en Virgo te ayudará a expresar tus ideas con claridad, incluso en temas que habías evitado. El cuarto creciente en Capricornio pondrá el foco en tus relaciones de pareja o asociaciones laborales, empujándote a comprometerte más.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Leo

El eclipse y la Luna llena del 7 en Piscis te llevarán a profundizar en tu vida íntima y en tus emociones más ocultas. Puede que tengas revelaciones sobre lo que de verdad deseas en tus relaciones. El cuarto menguante en Géminis marcará un antes y un después en tu círculo social, con amistades que se afianzan y otras que se despiden. La Luna nueva en Virgo pondrá orden en tu economía y será ideal para iniciar un plan financiero. El cuarto creciente en Capricornio te pedirá disciplina en tu día a día y más cuidado en tu salud.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Virgo

La Luna llena y el eclipse del 7 en Piscis se vivirán en tu área de pareja, por lo que tus relaciones serán protagonistas y se mostrarán tal como son. El cuarto menguante en Géminis marcará una etapa de reflexión en el trabajo y quizá decidas cerrar un ciclo profesional. La Luna nueva en tu signo el día 21 será tu gran oportunidad para reinventarte y empezar de cero con nuevas metas. El cuarto creciente en Capricornio traerá un aire de diversión y romanticismo que te ayudará a equilibrar las exigencias con el placer.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Libra

El eclipse y la Luna llena del 7 en Piscis te harán consciente de tu salud y de cómo gestionas tu tiempo. Es el momento de cuidarte más y de escuchar a tu cuerpo. El cuarto menguante en Géminis te abrirá la puerta a estudios, viajes y experiencias que te harán crecer. La Luna nueva en Virgo será ideal para limpiar tu mente de pensamientos que te frenan. El cuarto creciente en Capricornio pondrá a tu familia y tu hogar en el centro de tu atención.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Escorpio

La Luna llena y el eclipse en Piscis te traerán intensidad en el amor y en tu vida creativa. Puede aparecer alguien que te remueva profundamente o una pasión que te devuelva la ilusión. El cuarto menguante en Géminis te ayudará a liberarte de miedos relacionados con la intimidad. La Luna nueva en Virgo potenciará tu vida social y te dará nuevas conexiones. El cuarto creciente en Capricornio reforzará tu comunicación y te animará a decir lo que piensas sin miedo.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Sagitario

El eclipse y la Luna llena en Piscis del día 7 pondrán de relieve tu vida familiar, despertando recuerdos y emociones profundas. El cuarto menguante en Géminis te pedirá que revises una relación y te ayudará a tomar decisiones importantes en pareja. La Luna nueva en Virgo abrirá un nuevo capítulo en tu carrera profesional. El cuarto creciente en Capricornio será un impulso económico que te permitirá consolidar proyectos.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Capricornio

La Luna llena con eclipse en Piscis activará tu comunicación y tu entorno cercano, trayendo noticias o encuentros inesperados. El cuarto menguante en Géminis te pedirá que ajustes tu rutina laboral. La Luna nueva en Virgo te dará visión a largo plazo y puede impulsarte a un viaje o formación. El cuarto creciente en tu signo del día 30 será un momento clave para tomar decisiones que marcarán el rumbo de tu vida.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Acuario

La Luna llena con eclipse en Piscis pondrá la lupa en tu economía, llevándote a replantear cómo gestionas tus recursos. El cuarto menguante en Géminis será un alivio en el amor, liberándote de tensiones innecesarias. La Luna nueva en Virgo abrirá oportunidades en el terreno compartido, ya sea con pareja o socios. El cuarto creciente en Capricornio te invitará a descansar y a cuidar de tu mundo interior.

Así afectan las fases de la Luna de septiembre de 2025 a Piscis

La gran protagonista del mes serás tú, ya que la Luna llena y el eclipse del día 7 se producen en tu signo. Sentirás un renacer emocional, aunque puede ser intenso y removedor. El cuarto menguante en Géminis te pedirá que cierres un tema familiar o doméstico que lleva tiempo pesando. La Luna nueva en Virgo abrirá la puerta a nuevas relaciones o a un nuevo inicio en pareja. El cuarto creciente en Capricornio será perfecto para afianzar amistades y proyectos compartidos.