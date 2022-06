Qué canción de Manuel Carrasco eres según tu signo del zodiaco.

Manuel Carrasco desata pasiones allá donde va y ahora que el onubense está inmerso en plena gira (a la que ha cambiado el nombre por el título de su nuevo sencillo, Hay que vivir el momento) los focos están todavía más puestos en él. Sus seguidoras quieren saber todos los detalles de sus conciertos, desde el repertorio oficial a la canción que le compondrá a cada ciudad en la que cante. Para hacer un poco más amena la espera y seguir disfrutando de sus canciones (de una manera cósmica, como su amor planetario) es el momento de descubrir qué canción eres según las características de tu signo del zodiaco.

La tozudez de Aires nada tiene que ver con la creatividad de Géminis; la racionalidad de Virgo en nada se parece a la ensoñación de Piscis, de ahí que, aunque nos gusten todas las canciones de Manuel Carrasco sintamos más afinidad con unas que con otras.

Quizás nunca te lo habías planteado, pero puede que sientas una conexión especial con esa canción en particular de Manuel Carrasco porque los astros así lo han decidido. Si tienes curiosidad, es el momento de saber qué canción de Manuel Carrasco te corresponde según tu signo del zodiaco. ¿Preparada?

Aries: Tan sólo tú

Tozudos, aventureros, inquietos y con una fuerte inclinación a lanzarse a lo desconocido. En el amor no se lo piensan y son de los que se plantan en la barra de un bar y se atreven a decir aquello de cada noche salgo a verte al mismo rincón, la barra del bar como frontera, sírveme una copa y lléname el corazón y haz conmigo lo que quieras. Cuando lo tienen claro, no tienen inconvenientes en superar su incapacidad verbal y lanzarse, como un kamikaze, a por todas. Por su espíritu y arrojo la canción de Manuel Carrasco que le corresponde a los Aries según su signo del zodiaco es Tan sólo tú.

Tauro: Ámame otra vez

Mucho más tercos que los Aires, los nacidos bajo el signo de Tauro tienden a la vehemencia con una facilidad pasmosa. Tremendamente viscerales y pasionales, no entienden la traición en las relaciones, no de amistad ni de pareja. Buscan su alma gemela y cuando la encuentran saben que es para toda la vida. Por eso se les oye suplicar aquello de ámame otra vez, ámame con fuerza como ayer, dime que no es cierto por favor... Si te aman con locura, jamás querrán que te vayas, por eso la canción de Manuel Carrasco para Tauro es Ámame otra vez.

Géminis: Amor planetario

Un poco inestables, los Géminis son personas muy creativas y con una imaginación asombrosa. Todo lo sienten y experimentan en lo más profundo de su corazón, por eso en las relaciones, tanto de pareja como de amistad, los Géminis se entregan al máximo. Eso, unido a la fantasía y creatividad de la que hacen gala, invitan a los Géminis a cantar se columpia en mis ganas y se pone traviesa, sabe Dios que me mata y resucito con ella. El cosmos quiere que la canción de Manuel Carrasco de Géminis sea Amor planetario, porque los nacidos bajo este sigo también tienen un punto de locos.

Cáncer: Yo te vi pasar

Los nacidos bajo este signo tienen una sensibilidad especial, una forma de sentir muy profunda que, en muchas ocasiones, los lleva a vivir del pasado. Muy nostálgicos, aunque taxativos en la toma de decisiones, los Cáncer suelen ser muy fuertes, pero viven con temor a sufrir porque les hagan daño. Si se encuentra con alguien del pasado en una calle después de mucho tiempo, seguro que se les vine a la cabeza eso de yo te vi pasar y me miraste, fueron los segundo más bonitos que viví después de yo olvidarte. Cáncer, tu canción de Manuel Carrasco no es otra que la de Yo te vi pasar. Eso sí, en formato acústico.

Leo: Siendo uno mismo

Seguros de sí mismos, con una personalidad muy marcada y líderes por naturaleza, así son los nacidos bajo el signo de Leo. Les gusta llevar la voz cantante y en el amor buscan una pareja con la que sentir apoyo. Esa seguridad a veces genera cierto rechazo en los que están a su alrededor, de ahí que tengan que recordar de manera constante la importancia de ser uno mismo en cualquier parte. Lógico que la canción de Manuel Carrasco para Leo ser Siendo uno.

Virgo: Soy afortunado

Realmente estructurados, resolutivos y organizados, los Virgos necesitan poco para ser felices. Tienen un don para valorar todo lo que tienen a su alrededor y no le piden más a la vida que lo que ya tienen . En las relaciones de pareja les gusta sentirse valorados y ese es el mejor regalo que se les puede hacer para sentirse afortunados porque los mayores tesoros que tienen no los han comprado. Virgo, no dejes de escuchar la canción de Manuel Carrasco que te corresponde: Soy afortunado.

Libra: Llueve sin descanso

La indecisión hecha signo del zodiaco. A los nacidos bajo este signo hay veces que les cuesta tomar una determinación y eso les hace sufrir mucho. Necesitan que todos los aspectos de su vida confluyan a la vez para encontrar esa estabilidad que tanta falta les hace. En el amor, la indecisión se apodera de ellos por completo y les hace entonar versos del tipo llueve el desconcierto sobre mi, se consume toda la ilusión, las dudas vienen a por mí manchándome el corazón. La canción de Manuel Carrasco para libra es, sin duda, Llueve sin descanso.

Escorpio: Qué nos está pasando

Imaginativos a la par que competitivos, los nacidos bajo el signo de Escorpio son también personas muy introvertidas y reflexivas. Necesitan esta muy seguras para tomar una decisión, aunque rara vez escuchan a los que tienen a su alrededor. Ellos son sus máximos consejeros, aunque en el ámbito del amor tal vez necesitarían un consejo amigo. Un poco posesivos, los Escorpio tienen dificultades a la hora de establecer relaciones de pareja, de ahí que les suene aquello de de pronto dices que quieres que te deje y no me habla, más miedo me da el silencio, si me grita tu mirada. La canción de Manuel Carrasco para Escorpio es Qué nos está pasando.

Sagitario: Qué bonito es querer

Son los reyes de la fiesta. Divertidos, dinámicos, con una personalidad arrolladora y con muchas ganas de pasarlo bien. Positivos y sociables, a veces tienen dificultades a la hora de encontrar el amor porque terminan aburriéndose con la pareja que tienen al lado. Buscan una conexión cósmica y que la otra persona desprenda las misma ganas de vivir que ellos. Desprenden tan buen rollo, que no puedes evitar mirar a un Sagitario y pensar, tiene un cañón de alegría disparando en los ojos y todo aquel que la mira se llena de amor. Qué bonito es querer, esa es la canción de Manuel Carrasco de Sagitario.

Capricornio: Uno x uno

Honestos, leales y con principios muy férreos. Así son los Capricornio y así se muestran al mundo. Incapaces de adoptar una pose, los Capricornio aportan serenidad a aquellos que están a su lado y por eso el resto de signos del zodiaco buscan su eterna presencia. Sociables por supervivencia (no soportan la soledad), los nacidos bajo este signo sienten más de lo que hablan y enamorarse para ellos es un deporte de riesgo. Y es esta duda negra del corazón, si tú la coloreas será mejor, la frase que se repiten para para lanzarse al amor. De ahí que Uno x uno sea la canción de Manuel Carrasco para Capricornio.

Acuario: Sígueme

Líderes con reservas, los Acuario son los reyes de la conquista, no sólo a nivel sentimental. Se llevan de calle a todo el mundo y cualquiera que se cruce ellos terminará siguiéndolo hasta el precipicio. Una vez allí, Acuario no tendrá muy claro lo que querrá hacer, pero la diversión previa estará asegurada. En las relaciones sentimentales ocurre algo similar. Me enamoré de ti y qué importa si no es sano, me divierto si te pienso y te pienso sin pensarlo... Está claro que la canción de Manuel Carrasco para Acuario es Sígueme.

Piscis: No dejes de soñar

Idealistas y soñadores, los Piscis son como un diamante en bruto. Tienen tanto potencial, pero se siente tan poca cosa, que será su alrededor el que se encargue de que Piscis conozca (o descubra) sus propias virtudes. Aunque se empeñen en recordarles que el mundo no está hecho para soñadores y ellos hasta se lo hayan creído, los nacidos bajo este signo no deberían renunciar jamás ese don que tienen: la capacidad de soñar. Piscis, hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver; hay tanta luz que se apagó, ya sé que tu dolor se fue, Manuel Carrasco te lo canta, así que No dejes de soñar