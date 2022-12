Horóscopo de hoy 2 de diciembre de 2022: Todo lo que debes saber sobre las predicciones de los signos del zodiaco.

Hoy 2 de diciembre de 2022 los astros se muestras bastante receptivos al influjo del calendario Lunar. Con la proximidad de la Luna llena e inmersos en plana temporada Sagitario, las predicciones del horóscopo de hoy 2 de diciembre de 2022 invitan a los signos del zodiaco a dejar a un lado la impulsividad y ser algo más reflexivos. La Luna en cuarto creciente en Piscis sosiega las energías astrales, mientas que el ingreso de Venus en Sagitario incendia a los signos de fuego, que se vuelven mucho más seductores.

Si quieres saber qué te deparan los astros, no te pierdas las predicciones en el horóscopo de hoy 2 de diciembre de 2022 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 2 de diciembre

Aries, la calma y la paz interior sólo la encontrarás si terminas por desprenderte de los lastres que arrastras desde hace demasiado tiempo. Hoy los astros te brindarán esa energía para que por fin tomes la iniciativa, des carpetazo con aquello que te perturba y emprendas ese proyecto que tan aparcado habías dejado.

Horóscopo de Tauro del 2 de diciembre

Tauro, hoy estarás más mimosos de la cuenta, raro en ti. Los planetas y el cosmos se alineado de tal forma que por fin empiezas a priorizar lo que de verdad importa y has encontrado en la familia ese pilar importante sobre el que construir y edificar tu futuro. No te calles tus opiniones, tendrás un don para la palabra.

Horóscopo de Géminis del 2 de diciembre

Tienes tantos frentes abiertos, Géminis, que no estás centrado en ninguno. Empieza a focalizar tus energías en lo que de verdad te importa y deja a un lado las falsas ilusiones que no te llevan a nada. Tienes las ideas claras, pero no te atreves a dar el paso definitivo. Busca apoyo en los tuyo y empieza a cumplir los sueños que habías dejado aparcados.

Horóscopo de Cáncer del 2 de diciembre

Estás agotado y sin energías, Cáncer. Las últimas semanas te han pasado factura y el desgaste físico y mental es abrumador. Hoy los astros te invitan a detenerte, a descansar y a reflexionar sobre eso que te oprime el pecho y te impide ser feliz. Es el momento de que alces la voz y expongas todo lo que te hace estar incómodo y angustiado.

Horóscopo de Leo del 2 de diciembre

El rey de la fiesta. Tus dotes para socializar hoy estarán más desarrollados que nunca. Elocuente, vivos, audaz, divertido y con un don para contagiar la alegría y la positividad a aquellos que te rodean. Disfruta de este día tan positivo y contagia a aquellos signos que andan más decaídos de ese espíritu tuyo tan vitalista.

Horóscopo de Virgo del 2 de diciembre

Poco a poco empiezas a ver los resultados a tanto esfuerzo, Virgo. Te ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí porque eres tan metódico y pausado que no has querido dejar nada al azar. Ahora recibirás los elogios de todos los que te rodean, un chute de energía para ese ego tuyo tan poco trabajado.

Horóscopo de Libra del 2 de diciembre

Vives en una eterna Luna de miel desde que el amor llamó a tu puerta. Eres feliz y exprimes al máximo esa alegría que te invade. Cuidado, te estás centrando demasiado en una faceta de tu vida y descuidando otras igual de importantes y sabes que a la larga eso terminará por pasarte factura y te fustigarás por ello.

Horóscopo de Escorpio del 2 de diciembre

Ay, Escorpio, los astros te conceden fortuna, por fin. Estás cosechando muchos éxitos en lo profesional y por fin se cumplen aquellos proyectos que llevaban aparcados demasiado tiempo. Estamos en la temporada zodiacal de tu signo, y eso te invita a establecer una comunión contigo mismo de la que salgan interesantes reflexiones.

Horóscopo de Sagitario del 2 de diciembre

Todo se ha precipitado por los aires te ha pillado desprevenido. Tranquilo, la llegada de noviembre te otorga ese punto de seguridad que tanta falta te hace y te empuja a tomar decisiones que llevas demasiado tiempo dejando aparcadas. En lo laboral es un buen momento para frenar y no sobrecargarte con tareas innecesarias o que no te corresponden,

Horóscopo de Capricornio del 2 de diciembre

Capricornio, estás impaciente porque se resuelvan determinados acontecimientos y no terminas de disfrutar de lo que ocurre a tu alrededor. Los tuyos demandan tu atención, pero tu estás con la mente en otro lugar. No dejes de lado a la familia, recuerda que han sido tu principal apoyo hasta llegar a donde has llegado. Todos se solucionará de manera favorable, sólo tienes que confiar.

Horóscopo de Acuario del 2 de diciembre

Empiezas el mes con una serenidad apabullante. Nada te turba y todo fluye, aunque tanta tranquilidad pasará factura a tus relaciones personales, ya que tu entorno busca un poco más de implicación por tu parte y tú parece que no estás muy por la labor.

Horóscopo de Piscis del 2 de diciembre

Tu vida es caos y destrucción, pero los astros te conceden la gracia para que hoy fluyas con una energía muy positiva que te lleve a dejar la angustia a un lado y hacer de tus talentos tu vía de escape. Etapas no cerradas volverán a tu mente y será un buen momento para reflexionar qué te llevó ahí.