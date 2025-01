El horóscopo de hoy 29 de enero de 2025 de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Hoy, miércoles 29 de enero de 2025, el universo nos tiene preparada una fiesta cósmica que ni la gala de los Oscars podría igualar. Por un lado, tenemos la primera Luna Nueva del año, ubicada en el siempre excéntrico y visionario signo de Acuario. Esta lunación nos susurra al oído (o nos grita, dependiendo de cuánto caso le hagas a la astrología): "¡Atrévete a ser diferente, pero no te pases de raro!". Es el día perfecto para renovar tus metas y proyectos, especialmente aquellos que incluyan tecnología, rebeldía y la búsqueda del bien común... o simplemente para preguntarte si aún quieres seguir en ese grupo de WhatsApp familiar.

Por si esto no fuera suficiente, hoy también celebramos el Año Nuevo Chino, entrando de lleno en el Año de la Serpiente de Madera. Si pensabas que la serpiente venía con vibra maliciosa, déjame decirte que esta versión en madera es más Zen y pragmática. Representa astucia, creatividad y una buena dosis de sarcasmo cósmico para resolver problemas. Así que si hoy sientes la necesidad de deslizarte fuera de una situación incómoda, no te sorprendas, es la serpiente dándote clases de escapismo elegante.

Y como si los astros no pudieran ponerse más peculiares, Mercurio está paseándose alegremente por Acuario, dándole a los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) un boost intelectual que da miedo. Perfecto para exámenes, entrevistas de trabajo y debates existenciales en los que demuestres que tu cerebro funciona mejor que el Wi-Fi de tu casa. El resto de los signos, bueno, tendrán que improvisar. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 29 de enero de 2025

La Luna Nueva en Acuario te tiene hiperactivo y lleno de ideas geniales… o eso crees. Si hoy decides revolucionar tu entorno, no lo hagas a lo bruto. El cosmos dice que empieces por limpiar tu correo electrónico, no por derrocar a tu jefe.

Horóscopo de Tauro del 29 de enero de 2025

Tauro, mientras el universo habla de innovación, tú estás buscando la forma de hacer las cosas como en 1998. Pero esta Luna Nueva te está retando: prueba algo nuevo, como cambiar de playlist o al menos dejar de quejarte de la generación Z. El Año de la Serpiente promete buenos negocios si te atreves a salir de tu zona de confort.

Horóscopo de Géminis del 29 de enero de 2025

Querido Géminis, hoy estás en modo genio gracias a Mercurio en Acuario. Tus ideas fluyen tan rápido que hasta tú te asustas. Si tienes entrevistas, exámenes o quieres convencer a alguien de tu punto de vista, este es el día. Eso sí, recuerda: hablar mucho no es sinónimo de tener la razón.

Horóscopo de Cáncer del 29 de enero de 2025

Cáncer, la Luna Nueva te está pidiendo que dejes de apegarte tanto a las cosas y te atrevas a soñar a lo grande. ¿Una relación tóxica? Suéltala. ¿Una planta que ya no revive? También suéltala. Hoy es un día para empezar de nuevo, con menos dramas y más propósito.

Horóscopo de Leo del 29 de enero de 2025

Leo, la Luna en Acuario te pone en modo altruista, y por altruista me refiero a que vas a querer que todos hagan lo que tú dices “por el bien común”. Recuerda, no todo el mundo aprecia ser iluminado por tu brillantez. Enfócate en proyectos grupales, pero escucha a los demás… al menos un poquito.

Horóscopo de Virgo del 29 de enero de 2025

Virgo, ¿innovar? ¿Tú? Hoy es posible. La energía acuariana te empuja a reorganizar tu vida de una forma menos cuadriculada y más creativa. Si eres capaz de soltar el Excel por cinco minutos, podrías sorprenderte de las soluciones ingeniosas que encontrarás.

Horóscopo de Libra del 29 de enero de 2025

Libra, entre Mercurio en Acuario y la Luna Nueva, estás en un momento brillante para comunicarte. Escribe, habla, negocia. Tu carisma está en su punto máximo. Pero cuidado, porque tu indecisión de siempre puede hacer que termines en cinco proyectos a la vez sin completar ninguno.

Horóscopo de Escorpio del 29 de enero de 2025

Escorpio, la serpiente de madera está aquí para darte lecciones de astucia, pero tú ya vienes con ese chip instalado. Hoy podrías descubrir una verdad oculta o tener una revelación poderosa. Usa esa energía para el bien, y no para otro de tus planes maquiavélicos.

Horóscopo de Sagitario del 29 de enero de 2025

Sagitario, hoy estás en modo filósofo. La Luna Nueva en Acuario te hace pensar en el futuro, en los viajes que quieres hacer y en cómo colonizar Marte. Pero antes de que te desbordes, aterriza tus ideas y pon en marcha un plan realista, no uno que dependa de que Elon Musk te llame.

Horóscopo de Capricornio del 29 de enero de 2025

Capricornio, ¿te suena el término “trabajar inteligentemente y no duramente”? Pues esa es la lección del día. La Luna Nueva en Acuario y el Año de la Serpiente te empujan a buscar soluciones creativas, aunque eso implique usar TikTok como herramienta profesional.

Horóscopo de Acuario del 29 de enero de 2025

Feliz Luna Nueva en tu signo, Acuario. Hoy eres la estrella del cosmos, aunque no te importe (o eso dices). Es un momento perfecto para plantar intenciones poderosas y revolucionarias. Pero ojo: innovar no significa alienar a todo el mundo con tus ideas extravagantes. Un poquito de humildad no te vendría mal.

Horóscopo de Piscis del 29 de enero de 2025

Piscis, la Luna Nueva en Acuario te tiene soñador y con ganas de salvar al mundo… otra vez. Pero este año la serpiente te da un consejo: resuelve tus propios líos antes de intentar solucionar los de los demás. Aprovecha la energía para meditar, planificar y escribir tus sueños, que últimamente están más enredados que una telenovela.