Horóscopo de hoy viernes 26 de diciembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

Este 26 de diciembre el cielo acompaña esa sensación, con la Luna en la víspera del cuarto creciente, empujándonos suavemente a pasar de la reflexión a la acción. Venus ya camina por Capricornio desde el día 24 y deja claro que en el amor y en los vínculos importantes buscamos estabilidad, coherencia y promesas que se puedan cumplir.

Es un momento ideal para recolocar prioridades, pensar con quién queremos contar de verdad y qué proyectos merecen continuidad. La energía es práctica e intuitiva, perfecta para tomar decisiones sin prisas y con los pies bien apoyados en el suelo. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 26 de diciembre de 2025

Aries despierta con una necesidad clara de movimiento, aunque el cielo le pide hacerlo con cabeza. En las relaciones personales conviene cuidar el tono y no imponer el propio ritmo a los demás. En el trabajo es un buen día para organizar tareas pendientes y preparar el terreno para la próxima semana. Venus en Capricornio le invita a tomarse el amor más en serio y a demostrar con hechos lo que siente. La Luna, a punto de crecer, le da el empujón necesario para pasar de la idea a la acción. La fortuna aparece cuando Aries actúa con disciplina y no solo con impulso.

Horóscopo de Tauro del 26 de diciembre de 2025

Tauro se siente cómodo en esta energía de estabilidad y previsión. Las relaciones personales se viven con calma y una sensación de confianza muy reconfortante. En el trabajo aprovecha para poner orden, revisar cuentas o planificar gastos. Venus en Capricornio refuerza su deseo de relaciones sólidas y duraderas. La Luna le anima a dar pequeños pasos hacia objetivos que ya tiene claros. La fortuna se manifiesta en la seguridad y en decisiones bien meditadas.

Horóscopo de Géminis del 26 de diciembre de 2025

Géminis nota que el ambiente le pide profundidad. Las relaciones personales se vuelven más intensas y requieren compromiso real. En el trabajo es un buen momento para cerrar asuntos pendientes y dejar espacio a lo nuevo. Venus le recuerda que no todo puede quedarse en palabras. La Luna creciente le ayuda a enfocar su energía dispersa. La fortuna llega cuando Géminis se implica de verdad y no se queda a medias.

Horóscopo de Cáncer del 26 de diciembre de 2025

Cáncer vive el día con sensibilidad y realismo a partes iguales. Las relaciones personales se fortalecen cuando expresa lo que siente sin rodeos. En el trabajo conviene no cargar con responsabilidades ajenas. Venus le aporta estabilidad emocional y seguridad en el amor. La Luna, a punto de entrar en cuarto creciente, le da confianza para avanzar. La fortuna aparece en el apoyo sincero de alguien cercano.

Horóscopo de Leo del 26 de diciembre de 2025

Leo siente la necesidad de reorganizarse. Las relaciones personales mejoran cuando escucha más y habla menos. En el trabajo es un buen día para revisar estrategias y asumir responsabilidades con madurez. Venus le enseña que el compromiso también puede ser una forma de brillar. La Luna le anima a dar pasos firmes aunque no sean espectaculares. La fortuna se activa cuando Leo apuesta por la constancia.

Horóscopo de Virgo del 26 de diciembre de 2025

Virgo se mueve como pez en el agua en este clima práctico. Las relaciones personales se suavizan cuando baja el nivel de exigencia. En el trabajo aprovecha para planificar y dejarlo todo atado. Venus en Capricornio le aporta seguridad y estabilidad afectiva. La Luna creciente le empuja a materializar ideas. La fortuna se construye a base de orden y coherencia.

Horóscopo de Libra del 26 de diciembre de 2025

Libra siente que toca tomar decisiones. Las relaciones personales piden claridad y compromiso. En el trabajo es momento de definir prioridades y dejar de aplazar conversaciones importantes. Venus le invita a valorar la estabilidad por encima de la apariencia. La Luna le da el impulso para actuar con firmeza. La fortuna aparece cuando Libra se posiciona con honestidad.

Horóscopo de Escorpio del 26 de diciembre de 2025

Escorpio vive el día con intensidad contenida. Las relaciones personales se profundizan y permiten conversaciones reveladoras. En el trabajo observa y prepara movimientos futuros. Venus le ayuda a confiar más en la estabilidad emocional. La Luna le da fuerza para avanzar sin prisa. La fortuna se manifiesta cuando Escorpio actúa desde la calma.

Horóscopo de Sagitario del 26 de diciembre de 2025

Sagitario empieza a aterrizar ideas que llevaba días rondando. Las relaciones personales se vuelven más realistas sin perder entusiasmo. En el trabajo es buen momento para concretar planes. Venus le recuerda que comprometerse no es renunciar a la libertad. La Luna creciente le impulsa a pasar a la acción. La fortuna aparece cuando combina visión y responsabilidad.

Horóscopo de Capricornio del 26 de diciembre de 2025

Capricornio sigue notando el empuje de Venus en su signo. Las relaciones personales se suavizan y ganan cercanía. En el trabajo se siente fuerte y centrado. La Luna le ayuda a avanzar con paso firme. El amor se vive con seriedad pero también con calidez. La fortuna se manifiesta en el reconocimiento y la estabilidad.

Horóscopo de Acuario del 26 de diciembre de 2025

Acuario vive una jornada introspectiva. Las relaciones personales mejoran cuando muestra su lado más humano. En el trabajo surgen ideas que conviene madurar. Venus le invita a replantearse compromisos. La Luna le aporta claridad emocional. La fortuna llega a través de una intuición acertada.

Horóscopo de Piscis del 26 de diciembre de 2025

Piscis se siente sensible pero fuerte por dentro. Las relaciones personales fluyen con empatía y comprensión. En el trabajo conecta con lo que le inspira. Venus le aporta estabilidad emocional. La Luna le anima a dar pequeños pasos con confianza. La fortuna se manifiesta en la paz interior y en las señales sutiles que sabe interpretar.