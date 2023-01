Horóscopo semanal del 2 al 8 de enero de 2023: Las predicciones en salud, dinero y amor de los signos del zodiaco

La primera semana de 2023 se antoja bastante especial. Con un año entero por delante en el que las predicciones del horóscopo parecen acompañar a los signos del zodiaco, esta primera semana de 2023 suce el primer fenómeno astronómico positivo.

No, todavía no dejamos atrás a Mercurio Retrógrado, que no se despide de nosotros hasta el 18 de enero. Lo que acontece esta semana del 2 al 8 de enero de 2023 es la primera Luna llena del año, que tiene lugar el día 7 de enero y afecta de pleno a los signos del zodiaco.

Estas son las claves de tu horóscopo semanal para que descubras qué te deparan los astros en esta semana del 2 al 8 de enero de 2023 y afronta el comienzo del año con todas las herramientas para atraer la buena suerte y ser el signo del zodiaco más afortunado.

Horóscopo de Aries del 2 al 8 de enero de 2023

La primera Luna llena del año potencia al máximo tus cualidades para que brilles y consigas tus objetivos. Pueden hacerte atractivas e interesantes propuestas en las que vas a dar lo mejor de ti, demostrando tu talento y valía. En el amor, apuesta fuerte por lo que quieres y demuestra lo que sientes, sin ambigüedades.

Horóscopo de Tauro del 2 al 8 de enero de 2023

Todo apunta a un cambio de rumbo en tu vida, con nuevas experiencias. La rueda de la fortuna gira a tu favor, ofreciéndote toda suerte de parabienes y situaciones positivas que debes aprovechar. La Luna llena del día 7 de enero favorece tu trabajo y te ayuda a recuperarte si has sufrido alguna dolencia.

Horóscopo de Géminis del 2 al 8 de enero de 2023

El trabajo y el dinero están muy favorecidos por la Luna llena del día 7 de enero. Su energía te va a ayudar a superar dificultades que te estaban complicando la vida y puede abrirte nuevos caminos. Puedes conocer a personas afines a ti. Dales una oportunidad y abre las puertas de tu corazón.

Horóscopo de Cáncer del 2 al 8 de enero de 2023

La primera Luna llena de 2023, que tiene lugar el día 7, activa tu mundo interior, animándote a estar a solas contigo para que reflexiones y guíes tus pasos por el camino que más te conviene. Con la Luna llena soplan vientos favorables para tus intereses y vas a vivir momentos maravillosos, dejando atrás los sinsabores del pasado.

Horóscopo de Leo del 2 al 8 de enero de 2023

La primera Luna llena de 2023 favorece la comunicación y los viajes y ahora es el momento de innovar y de perseguir el cambio, buscando otros caminos que te traigan nuevas oportunidades. Necesitas dejar aflorar tu lado más sentimental para disfrutar de las experiencias que pueden llegar. No pongas límites a tus sentimientos ni permitas que las dudas te condicionen.

Horóscopo de Virgo del 2 al 8 de enero de 2023

La Luna llena del 7 de enero te armoniza. Vas a transmitir muy buenas sensaciones, lo que te hará ganarte la confianza de los que tienes cerca, y contarás con el apoyo de alguien que puede ayudarte mucho. El Sol bien aspectado te transmite una poderosa fuerza interior que te empuja a la acción y a no dar nada por perdido.

Horóscopo de Libra del 2 al 8 de enero de 2023

Bajo el influjo de la Luna llena, la primera de 2023, soplan vientos favorables para tus intereses profesionales y pueden abrirse nuevas puertas. Sabrás aprovechar cada instante como si se tratara de un regalo y tendrás muchas oportunidades para llevar a cabo tus iniciativas. En el amor, déjate llevar por tus impulsos, que te van a sorprender los resultados.

Horóscopo de Escorpio del 2 al 8 de enero de 2023

La primera Luna llena del año es muy favorable contigo: atrae la suerte a tu vida y favorece el amor. Con el planeta Venus bien aspectado tienes un poder de seducción que te hace muy especial. Permítete soñar y da rienda suelta a tu creatividad para ofrecer lo mejor de ti y demostrar todo lo que eres capaz de conseguir. Apuesta por el cambio.

Horóscopo de Sagitario del 2 al 8 de enero de 2023

Te pueden hacer nuevas propuestas que te permitan recuperar el optimismo y lanzarte a por los proyectos que tienes en mente. Los buenos aspectos de los planetas (salvo Mercurio) te dan la oportunidad de contactar con personas con las que puedes crear lazos muy positivos para ti. La Luna llena del día 7 de enero te abre las puertas del éxito. Solo tienes que tener cuidado con las envidias.

Horóscopo de Capricornio del 2 al 8 de enero de 2023

No te cierres en banda ni te aísles porque tus amigos, muy favorecidos por la energía de primera Luna llena de 2023, van a ser tu mejor apoyo y quienes más te ayuden a sentirte seguro y confiado. Los días 6 y 7 la Luna te protege y te anima a tomarte las cosas con calma. Puedes conseguir mejores resultados de lo que esperabas.

Horóscopo de Acuario del 2 al 8 de enero de 2023

Algunas dudas y preocupaciones pueden ensombrecer tu estado de ánimo, sobre todo si te dejas llevar por presiones externas. Necesitas tomar una decisión, aunque es posible que el destino lo haga por ti antes de lo que imaginas. La primera Luna llena del año puede traerte la solución a un problema familiar. Sigue tus corazonadas, que te llevarán a buen puerto.

Horóscopo de Piscis del 2 al 8 de enero de 2023

Tu cabeza y tu corazón discurren por caminos diferentes y te va a resultar complicado tomar decisiones que necesitas. Al final vas a poder solucionar los contratiempos que te alejan de tus planes, pero no esperes a que las cosas fallen para reaccionar. Puedes recuperar el afecto de una persona que se había alejado de tu vida y con la que creías que todo había terminado.