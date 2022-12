Mercurio Retrógrado: Así afecta a los signos del zodiaco el último de 2022.

Los fenómenos astrológicos de este 2022 no dan tregua. A escasos días de que termine el año y con todo el pescado vendido (astrológicamente hablando) todavía hay un fenómeno por vivir. No, no estamos hablando del cuarto creciente, que tiene lugar en Aries este 30 de diciembre, tampoco tiene que ver con el solsticio de invierno y su influencia en los signos de zodiaco. Si has mirado el calendario, sabrás que nos referimos al último Mercurio Retrógrado de 2022, que tiene lugar en Capricornio este 29 de diciembre.

Si las predicciones del horóscopo llevaban días siendo bastante positivas, el inminente Mercurio Retrógrado lo vuelve a poner todo patas arriba, llenando de ira a algunos signos del zodiaco. Lo malo de este fenómeno cósmico, además, es que empieza en 2022 y finaliza en 2023, afectando también a las predicciones del horóscopo del próximo año.

Ya hemos advertido en más de una ocasión que Mercurio Retrógrado trae consigo grandes problemas de comunicación, por lo que recomendamos tener especial cuidado con aquello que decimos para evitar herir susceptibilidades y desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Además, los ánimos estarán por los suelos y un halo de pesimismo se adueñará de la mayoría de los signos del zodiaco. Si estos días estas más irascible que nunca y todo sale peor de lo previsto, ya lo sabes, la culpa es del último Mercurio Retrógrado de 2022.

Qué es Mercurio Retrógrado

Se trata de un fenómeno astronómico por el que Mercurio parece detener su camino e ir en retroceso, desde el punto de vista de la Tierra; de ahí el nombre de Mercurio Retrógrado. Lo que realmente ocurre es que este planeta se está moviendo mucho más despacio que la Tierra, debido a la diferencia entre las velocidades rotacionales de los planetas al verlos desde un punto también en movimiento.

Suele ocurrir entre tres y cuatro veces al año y cada vez que ocurre se vienen dramas en lo que a comunicación y tecnología se refiere (entre otras cosas). Los problemas de comunicación a nivel tecnológico y personal serán una realidad, ya que tendremos dificultad para encontrar las palabras adecuadas y probablemente tengamos pensamientos menos claros.

Cuándo es el último Mercurio Retrógrado de 2022

La fecha de este fenómeno astrológico es del 29 de diciembre de 2022 al 18 enero de 2023. Un momento que es necesario para realizar una reflexión sobre nuestra vida, lo que tenemos y a dónde queremos ir. Pero que se quede en una simple reflexión, nada de tomar decisiones impulsivas que pueden llegar a ser catastróficas por culpa de Mercurio Retrógrado.

Este último Mercurio Retrógrado de 2022 tiene lugar, como no podía ser de otra forma, en el signo de Capricornio, sin duda de los más testarudos de la rueda zodiacal. Su efecto se extenderá hasta el 18 de enero, momento en el que por fin podrás empezar a sentir que inicias una nueva etapa.

Consejos para sobrevivir a Mercurio Retrógrado

Durante todo el tiempo que dure el Mercurio Retrógrado es recomendable que te dediques a la reflexión y la introspección. Mucho mejor dedicarte a trabajar tu mundo interior para que se te alineen los chacras.

Esta práctica llama a todas las personas a activar la conciencia plena, disminuyendo así la ansiedad y la angustia. Esto porque nuestra mente siempre está en el pasado y en el futuro, y pocas veces en el presente. Además, éstas son algunas de las recomendaciones que también puedes seguir para sobrevivir a Mercurio Retrógrado.

No firmes ningún contrato.

No compres aparatos electrónicos.

No viajes

No esperes la perfección de ti mismo o de los demás durante este período.

Sé flexible con tus horarios.

En lugar de intentar enviar largos mensajes por texto o correo electrónico, coge el teléfono o ve en persona cuando sea posible.

Planifica con antelación.

Pero, ¿Cómo afectará este fenómeno signo por signo?

Así afecta Mercurio Retrógrado a Aries

Mercurio Retrógrado es un buen momento para que Aries termine con lo aburrido de su rutina y empiece a probar nuevas áreas en las que desarrollarse; es el momento de salir de la zona de confort. Este proceso astronómico hará a Virgo viajar al pasado para rememorar momentos muy íntimos.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Tauro

Tauro, es probable que Mercurio Retrógrado te traiga problemas de salud, por eso es el momento de enfocarte en tu bienestar a través de la relajación física y mental. Sagitario, aprovecha para conectar contigo mismo. Deja los apegos, muestra la realidad de tus sentimiento y no arrastres contigo a los que te rodean.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Géminis

Dedícale tiempo a la espiritualidad y enfrenta la realidad tal como es. Mercurio Retrógrado es un buen momento para que Piscis aprenda a estar a solas sin buscar la aprobación de otro. En ese proceso de aprendizaje y gracias a Mercurio Retrógrado llegará una compañía inesperada, pero deseada.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Cáncer

Nunca olvides que eres tu mayor prioridad, por lo que debes cuidar de ti por sobre los demás. Aprovecha este Mercurio Retrógrado para acercarte a lo más profundo de tu ser y así poder abrirte al amor. Es el momento de compartir con alguien todo lo que sientes y Mercurio Retrógrado está de tu lado.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Leo

Mercurio Retrógrado es clave para que Leo comience a analizar todas sus opciones. Es el momento de que Leo se atreva con un nuevo reto. Los astros (en este caso, planeta) invitan a Leo a aventurarse en ese plan que tanto desea hacer con esa persona especial. Todo saldrá bien.

Así afecta Mercurio Retrógrado Virgo

Termina la gran espera y ahora es momento de disfrutar de todos los resultados materiales de tu esfuerzo. Aunque deberás asegurarte de hacer las cosas bien. Eso sí, en este Mercurio Retrógrado tendrás que aprender a expresar tus deseos, sin reprimirlos. Es el momento de decir lo que quieres en una relación.

Así afecta Mercurio Retrógrado Libra

En estos días donde hay mucho movimiento, aprovecha para compartir tus opiniones y también escuchar el aporte de otros, algo que a veces le falla a Libra. Mercurio Retrógrado es un buen momento para que Libra aprenda a conocerse a sí mismo, sobre todo si disfruta de sus momentos de soledad.

Así afecta Mercurio Retrógrado Escorpio

Las responsabilidades familiares están creándose un peso y limitándote. No cargues cosas que no te corresponden. Mercurio Retrógrado invita a Escorpio a experimentar con su sexualidad y gozar de una sensualidad adictiva.

Así afecta Mercurio Retrógrado Sagitario

Las condiciones de tu entorno han cambiado, ahora es momento de adaptarte a tu nueva realidad. Mercurio Retrógrado te invita a reflexionar y valorar el tiempo que pasas a solas. De ahí regresarás al deseo y el placer, siempre dentro de unos límites.

Así afecta Mercurio Retrógrado Capricornio

Mercurio Retrógrado es un buen momento para que Capricornio trabaje su intuición para expresar sus sentimientos, aprovechando, además, la sensibilidad de la Luna. Si estás en una relación, es un buen momento de entender si ese vínculo es real o simplemente algo que deberá esperar un poco más de tiempo.

Así afecta Mercurio Retrógrado a Acuario

Aprovecha este proceso de introspección y evalúa cómo está tu comportamiento afectivo. No dudes en hablar sobre tus sentimientos y temores pero ten cuidado, querido Acuario, que Mercurio Retrógrado no te lleve a caer en amores del pasado (figura repetida no completa la colección).

Así afecta Mercurio Retrógrado a Piscis

Mercurio Retrógrado invita a Piscis a tener cuidado con los errores que pueda cometer para evitar confesiones. Es un buen momento para dejar volar la imaginación en un ambiente relajado y dejarse llevar por la intuición.