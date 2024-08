Mercurio Retrógrado de agosto de 2024: Así influye el temido fenómeno en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Puede que estos días tus planes no salgan como los habías planeado, que no te entiendas con tu pareja, amigos o familiares o que estés tan insoportable que no te aguantes ni tú. Tranquilo, siempre es bueno que se produzca algún fenómeno cósmico para echarle la culpa y np, esta vez no se trata de la Luna Nueva. Hablamos de un nuevo Mercurio Retrógrado, en este caso, el de agosto, que parece dejar su huella con un terrible impacto en los signos del zodiaco.

Se vienen días para reflexionar y recalibrar nuestras energías con el inicio de Mercurio Retrógrado, que comienza el 5 de agosto de 2024 y se extiende hasta el 28 del mismo mes. Este fenómeno astrológico, que a menudo suscita preocupación, se produce en el meticuloso signo de Virgo. Pero, ¿qué es exactamente Mercurio Retrógrado y cómo afecta a los distintos signos del zodiaco?

¿Qué es Mercurio Retrógrado?

Mercurio Retrógrado es un período en el que el planeta Mercurio parece moverse hacia atrás en su órbita vista desde la Tierra. Aunque es una ilusión óptica, se cree que esta fase tiene efectos tangibles en la vida cotidiana, particularmente en áreas gobernadas por Mercurio: la comunicación, los viajes, la tecnología y los procesos mentales.

Cuando Mercurio está retrógrado en Virgo, un signo de tierra conocido por su enfoque en los detalles, la organización y la salud, podemos esperar interrupciones en estas áreas. Es un momento ideal para revisar, reevaluar y reestructurar nuestras vidas. Sin embargo, también es un periodo que puede traer confusión y malentendidos. Veamos cómo afectará a cada signo del zodiaco.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Aries

Para Aries, Mercurio Retrógrado en Virgo afecta la sexta casa, que gobierna el trabajo diario y la salud. Este es un momento para reevaluar rutinas laborales y de salud. Podrías sentir cierta frustración con retrasos en proyectos o cambios inesperados en el trabajo. Es vital cuidar de tu bienestar físico y mental, evitando el estrés innecesario.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Tauro

Los Tauro experimentarán los efectos en la quinta casa, que rige la creatividad, los romances y los hijos. Este retrógrado puede traer revisiones en proyectos creativos o situaciones del pasado relacionadas con el amor. Es un buen momento para reconectar con antiguas pasiones, pero evita iniciar nuevas relaciones hasta que la energía se estabilice.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Géminis

Mercurio es tu planeta regente, y este retrógrado ocurre en tu cuarta casa, que simboliza el hogar y la familia. Podrías enfrentarte a malentendidos o tensiones en el ámbito familiar. Es un periodo adecuado para reorganizar y limpiar tu espacio personal. Evita decisiones importantes sobre mudanzas o renovaciones hasta que Mercurio esté directo.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Cáncer

Para Cáncer, la tercera casa se ve afectada, abarcando la comunicación, los hermanos y los viajes cortos. Las comunicaciones podrían ser confusas, así que es esencial clarificar los mensajes y ser paciente. Viajes y desplazamientos podrían sufrir retrasos o complicaciones; es recomendable revisar bien los detalles antes de partir.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Leo

Este retrógrado impacta la segunda casa de Leo, asociada con el dinero y los valores. Podrías experimentar fluctuaciones en las finanzas o enfrentarte a gastos inesperados. Es un buen momento para reevaluar tu relación con el dinero y evitar grandes inversiones o compras importantes hasta que pase el retroceso.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Virgo

Siendo tu planeta regente y ocurriendo en tu signo, este Mercurio Retrógrado es especialmente significativo para los Virgo. Es un periodo de introspección y autocrítica. Podrías sentirte más sensible y propenso a la ansiedad. Aprovecha este tiempo para reflexionar sobre tu identidad y planes personales, pero evita cambios drásticos hasta finales de agosto.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Libra

Para Libra, el retroceso ocurre en la duodécima casa, relacionada con el subconsciente y los asuntos ocultos. Este es un momento para introspección profunda y sanación espiritual. Puedes enfrentarte a situaciones del pasado que requieren cierre. Es importante cuidar tu salud mental y descansar adecuadamente.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Escorpio

Los escorpiones sentirán este fenómeno en su undécima casa de amistades y metas a largo plazo. Es probable que surjan malentendidos con amigos o que tengas que reevaluar tus objetivos futuros. Mantén la mente abierta para revisar tus aspiraciones y relaciones de manera objetiva.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Sagitario

Para Sagitario, Mercurio Retrógrado afecta la décima casa de la carrera y la reputación. Podrías enfrentar desafíos en el trabajo o sentirte insatisfecho con tu trayectoria profesional. Es un buen momento para reconsiderar tus metas laborales y ajustar tus estrategias, pero evita decisiones importantes sobre tu carrera hasta que Mercurio esté directo.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Capricornio

Este período afecta la novena casa, relacionada con la educación superior, viajes largos y creencias. Los Capricornio pueden experimentar retrasos en planes de viaje o confusión en asuntos académicos y legales. Es un momento para reflexionar sobre tus creencias y explorar nuevas ideas, pero con cautela.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Acuario

Mercurio Retrógrado influye en la octava casa de los Acuario, que rige las finanzas compartidas, la transformación y los secretos. Es posible que surjan cuestiones financieras con socios o que tengas que reevaluar tus inversiones. Este es un buen momento para sanar viejas heridas y trabajar en tu crecimiento personal.

Así influye el Mercurio Retrógrado de agosto en Piscis

Para Piscis, el retrógrado afecta la séptima casa de relaciones y asociaciones. Podrías enfrentar desafíos en tus relaciones personales o profesionales. Es crucial comunicarte claramente y revisar acuerdos importantes. Este es un periodo para reflexionar sobre tus relaciones y trabajar en la resolución de conflictos.