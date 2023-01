Las flamencas canasteras de Carmen Acedo, de un patio de vecinos a We Love Flamenco 2023

Sus trajes de flamenca no necesitan distintivo, cuando sobre la pasarela aparece uno de sus diseños canasteros no hay lugar a dudas: es un vestido de Carmen Acedo. Sello de identidad indiscutible de la firma, los trajes canasteros de Carmen Acedo se han convertido en todo un icono de la moda flamenca y unos de los más esperados de la pasarela We Love Flamenco, donde la diseñadora presenta sus colecciones.

Ahora, a escasos días de que dé comienzo la XI edición de la Semana de la Moda Flamenca en el Hotel Alfonso XIII (sede habitual de la pasarela) la diseñadora nos abre las puertas de su taller en Triana para avanzar los detalles de su próxima colección, Vecinas.

Lleva más de veinte años al frente de la firma y, aunque Carmen Acedo es natural del Ronquillo, domina a la perfección las raíces más trianeras y así lo demuestra en sus trajes de flamenca. Su última colección, Arrabal, bebía precisamente de esa esencia trianera. Inspirada en las gitanas del arrabal trianero, Carmen Acedo hizo del blanco, rojo y negro los colores protagonistas de sus diseños canasteros. Ahora, Acedo bebe de la esencia más pura de los patios de vecinos del arrabal para su nueva y esperada colección.

Carta de presentación de lo que serán sus nueva propuestas, la presentación de We Love Flamenco el pasado octubre en la Casa de Pilatos albergó una pequeña colección cápsula en la que Carmen Acedo volvió e reivindicar el papel del traje canastero como sólo ella sabe: haciendo bailar sus volantes.

De un rinconcito de Triana a la Semana de la Moda Flamenca

Los vecinos de Triana ubican a la perfección el taller de Carmen Acedo. Situado en la calle Niculoso Pisano, el taller de Acedo es un universo paralelo en el que los únicos planetas y astros existentes son los lunares y volantes. Maravilloso desorden, estos días previos a We Love Flamenco no hay un hueco vacío en todo el taller. Figurines, maquinas de coser, anotaciones, calendarios y muchos volantes.

Una especie caos perfecto en el que cualquier amante de la moda flamenca sería feliz. Como Carmen, a la que se le dibuja una amplia sonrisa al hablar de sus diseños. Prometemos quitarle poco tiempo, sabemos de las prisas de última hora y no queremos robarle lo más valioso y escaso que en estos momentos posee.

Quizás por ser su único momento de pausa, ese en el que da un respiro a su rodilla y también a una cabeza que estos días funciona de manera frenética, la charla se antoja sosegada y tranquila. Un perfecto contraste a lo que se adivina en sus ojos cuando de soslayo observa la mesa central y piensa en todo lo que aún le queda por hacer.

No es para menos. Casi una cuarentena de diseños componen la colección que veremos el 18 de enero en We Love Flamenco y estos días hay que rematar, probar, ajustar y terminar de organizar. "La colección está planteada en tres partes, unas propuestas más de romería, otras para la Feria y otras de básicos. La idea es empezar el desfile como si las flamencas estuvieran en un patio de vecinos e ir contando una historia a través de los diseños", explica Acedo.

Como ya avanzó en el desfile de presentación de We Love Flamenco en la Casa de Pilatos, la nueva colección de la diseñadora trianera es una oda a la alegría más atemporal. "Los diseños tienen al traje canastero, que es la esencia de la firma, como protagonista, aunque voy añadiendo alguna innovación. En el caso de los colores, para este año he querido apostar por la alegría, así que habrá muchas tonalidades en diseños lisos y también muchos lunares", adelanta la diseñadora.

Tiene ganas de seguir hablando de su nueva colección y lo demuestra enseñándonos una de las faldas canasteras de lo que tenemos la certeza será un diseño espectacular en distintos tonos de azul. "Todavía hay que terminarla, pero sólo esta falda lleva más de 35 metros de tela", nos cuenta. "Para hacer unos de nuestros trajes canasteros hacen falta tres días y tres personas", apostilla. De ahí que sus diseños canasteros cuenten con tantas enamoradas.

Los trajes canasteros de Carmen Acedo

Por definición, un traje de flamenca canastero tiene un único volante sobre el que se van añadiendo particiones que emulan pequeños volantitos. A diferencias de otras hechuras, la falda del traje canastero no presenta tanto movimiento de forma natural, hay que añadirle muchos metros de tela para conseguir el efecto deseado. Carmen Acedo es una maestra a la hora de conseguirlo. "Además de la cantidad de metros que se lleva un sólo traje de flamenca, mis diseños están confeccionado de tal forma que bailan solos", explica la diseñadora.

Con la idea de que sus trajes de flamenca no tengan fecha de caducidad, Carmen Acedo apuesta por diseños atemporales y de calidad que perduren en el tiempo. "El otro día vino una clienta a que le arreglásemos un traje que le hicimos hace diez años. Lo dejamos en un perchero y entró otra clienta que se ki quería llevar porque pensaba que era de ahora", cuenta como anécdota la diseñadora.

Primer traje de flamenca canastero de muchas jóvenes, el de Carmen Acedo tiene un sello de identidad propio y cualquier que vea uno sabe que es de la firma arrabalera. Tanto es así, que los canasteros de Carmen Acedo han conquistado a actrices internacionales como Deby Mazar y a celebs nacionales como Virginia Troconis, Eva Isanta o Ana Guerra. Además, sus diseños han desfilado por la alfombra roja y han sido protagonistas de divertidos videoclips (como el de la canción Pascual Márquez, 33 de Califato 3/4).