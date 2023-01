La moda flamenca más solidaria en los desfiles benéficos de We Love Flamenco 2023

A la moda flamenca le queda muy poco para dar el pistoletazo de salida y ahora que muchos todavía ultiman los regalos de los Reyes Magos, la moda flamenca más solidaria puede ser una buena opción con la que acertar. Después de que la pasarela de moda flamenca adelantase las primeras tendencias en moda flamenca para 2023, ahora desde We Love Flamenco ultiman los detalles de lo que serán sus desfiles benéficos, esos que unen volantes y lunares con el lado más solidarios. Así, dentro del calendario de la XI edición de We Love Flamenco se reparten cuatro desfiles solidarios que se convierten en el mejor regalo de Reyes.

Ya serán 11 los años que cumpla la pasarela We Love Flamenco, cuando el próximo 14 de enero vuelva a arrancar con una nueva edición con los diseñadores y firmas referentes de la moda flamenca. Por supuesto, tal y como se concibió en sus orígenes por sus creadores y directores Laura Sánchez y Javier Villa (GO! Eventos y Comunicación), el lado solidario sigue estando presente en la conformación de su calendario de desfiles.

Es por eso, y puesto que aún están a la venta, las entradas para estos cuatro pases se convertirán en el mejor de los regalos para el Día de Reyes. Las entradas para los desfiles solidarios (y para los demás también) pueden adquirirse en la web de We Love Flamenco.

Cuatro desfiles solidarios en We Love Flamenco 2023

La Acción Social de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Triana será la primera protagonista de este lado solidario de la pasarela, y es que en su beneficio se realizará el primer desfile colectivo de firmas y diseñadores hermanos de la corporación. De este modo, y con un claro hilo conductor que es su señero camino hasta la aldea almonteña, el lunes 16 de enero a las 21:00 se verán las propuestas de Yolanda Moda Flamenca, Pablo Vera, Paula Abao, Cecilia Alcántara, Encarnita López, MCV (María Cañadas), NOTELODIGO, y José Hidalgo."Será un verdadero sueño de Rocío lo que veamos en el desfile de la Hermandad de Triana, y es que tanto la propia corporación como los diseñadores se han volcado con este desfile que esperamos volver a repetir en cada edición", apunta Javier Villa.

La moda juvenil e infantil también ocupará su sitio en el timing de We Love Flamenco 2023, con dos desfiles colectivos a beneficio de la ONG Save the Children, que tendrán lugar el miércoles 18 de enero. En el primer pase (19h), podrán verse las pequeñas flamencas de Errepé (línea comercial de Rocío Peralta), Engalana, Carmen Acedo, y Luisa Pérez. En el segundo (20h), debutará la diseñadora Ana Campos, seguida de NOTELODIGO, Rocío Olmedo, y Rocío Peralta."Las más pequeñas de la casa también tienen que ver qué se va a llevar este año, por eso, estos desfiles no podían quedarse atrás, y menos aún cuando el trasfondo que tienen es solidario. Así nació We Love Flamenco, y así nos encargamos de que siga siendo, gracias también a la colaboración de la Fundación "la Caixa"", afirma Laura Sánchez.Por último, el ya esperado desfile de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer volverá a tener lugar en la mañana del viernes 20 de enero, jornada de clausura de la pasarela. En él, serán las fantásticas, pacientes y supervivientes de la Fundación, quienes luzcan y paseen las propuestas de las más de 30 firmas participantes en We Love Flamenco 2023."Para las pacientes de la Fundación, el desfile arranca desde que recibimos la llamada de Juande; ellas empiezan a ponerse nerviosas pensando en cuándo será el día de la prueba, qué diseñador les va a tocar... A algunas más veteranas, incluso, que ya han desfilado más veces, les gusta escoger diseñador, mientras que otras, nuevas, están locas por poder vivir esta experiencia", explica Yolanda Vielba, directora de la Fundación Sandra Ibarra en Andalucía. "Es una experiencia única, se sienten modelos por un día, pero modelos de verdad, no desde la pena por el cáncer, sino desde la alegría de desfilar por una pasarela mágica y llena de vida"

Desde las firmas más clásicas con sus flamencas de volantes y mantón al talle, hasta los creadores más vanguardistas, también ansían vestir a estas fantásticas que tanto tienen que enseñarnos: "El momento de las pruebas es muy importante, porque se ve el cariño con que las tratan los diseñadores... Y el verse con esos trajes, y luego, el día del desfile, con el maquillaje, la peluquería, ese ensayo con Javier Villa antes de salir a la pasarela, ver sus caras no tiene precio. Llevamos junto a We Love Flamenco bastantes años y esperamos que sean muchos más, porque a estas mujeres les hace olvidar su quimioterapia, su dolor, su tratamiento, su pena, su ansiedad, y en ese momento solo son mujeres felices, llenas de luz, pasando por esa pasarela de vida"."Es un desfile especial, cada persona que va a verlo, nunca se queda indiferente y vuelve a repetir. Desde la Fundación, hacemos un llamamiento a que nadie se pierda este desfile, y sigamos llenando de vida a todas estas pacientes y supervivientes", concluye Yolanda Vielba.