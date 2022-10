We Love Flamenco 2023: Programación completa de los desfiles de moda flamenca

We Love Flamenco ha presentado su XI edición en la Casa Pilatos de Sevilla, un emblemático edifico de la arquitectura andaluza del siglo XVI, que por primera vez ha sido emplazamiento de un desfile de moda. Este acto ha venido a clausurar la I edición del proyecto Andalucía, Destino de Moda de GO! Eventos y Comunicación, en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que arrancó el pasado enero para incentivar el destino Andalucía con una serie de acciones con la moda flamenca y andaluza como hilo conductor.

La XI edición de We Love Flamenco tendrá lugar del 14 al 20 de enero de 2023 en el emblemático Hotel Alfonso XIII de Sevilla, sede permanente de este encuentro referente de la moda flamenca. 33 firmas serán las participantes en esta nueva edición, compuesta por una Semana de Moda Flamenca con 28 desfiles.No faltará el lado solidario, y es que, si en 2012 se fundó esta pasarela con dichos fines, once ediciones después la acción social sigue teniendo un importante papel. Esta XI edición volverá a traer el ya tradicional desfile benéfico de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, donde las modelos son mujeres que luchan frente a esta enfermedad.

Además, los desfiles de We Love Flamenco Infantil, cuyos beneficios son destinados a la causa de Unicef, también quedarán integrados en el calendario de la semana de desfiles. Como novedad, este año tendrá lugar el Desfile Rocío de Triana, en el que, a beneficio de la Hdad. De Ntra. Sra. Del Rocío de Triana, podrán verse propuestas de firmas y diseñadores hermanos de dicha corporación.Del mismo modo lo hará Viva by WLF, la "hermana pequeña de Welove", para firmas y diseñadores emergentes, cuyos desfiles colectivos tendrán lugar en la tarde del martes 17 de enero, contando con un total de 12 emergentes.De nuevo, esta plataforma contará con su Certamen de Diseñadores Noveles, el cual también tendrá lugar el 17 de enero y vendrá a alzar a una nueva joven promesa del mundo de la moda andaluza.

Programación de We Love Flamenco 2023

Sábado, 14 de enero de 2023

16,00H JOSÉ HIDALGO17,00H EL AJOLÍ – PEPE JIMÉNEZ18,00H JOHANNA CALDERÓN19,00H SANTANA DISEÑOS20,00H MÓNICA MÉNDEZ21,00H ROCÍO PERALTA

Domingo, 15 de enero

17,00H LUISA PÉREZ18,00H CARMEN ACEDO19,00H JOSÉ MANUEL VALENCIA20,00H PEDRO BÉJAR

Lunes, 16 de enero

20,00H FORONDA & RAFA DÍAZ21,00H ROCÍO DE TRIANA

Martes, 17 de enero

19,00H VIVA BY WLF I: AMPARO PARDAL / CON T D’TOUCHÉ / ENGALANA / ALBA CALERÓN20,00H VIVA BY WLF II: SISSÚ / ÁNGELA TRIGO / FLAMENCO A LA MEXICANA / BELLA ELVIRA21,00H VIVA BY WLF III: NURIA CARMONA / JOSE PACO COUTURE / GUZMÁN / ARCOS

Miércoles, 18 de enero

19,00H WELOVEFLAMENCO INFANTIL I: ERREPÉ / CARMEN ACEDO / LUISA PÉREZ20,00H WELOVEFLAMENCO INFANTIL II: ANA CAMPOS / NOTELODIGO / ROCÍO OLMEDO

Jueves, 19 de enero

18,00H ALICIA SUÁREZ19,00H ANGELA Y ADELA20,00H DELIA NUÑEZ / FLAMENCA POL NÚÑEZ21,00H NOTELODIGO

Viernes, 20 de enero

13,00H DESFILE BENÉFICO FUNDACIÓN SANDRA IBARRA17,00H PACO PRIETO18,00H ROCÍO MÁRQUEZ19,00H PITUSA GASUL20,00H ROCÍO OLMEDO21,00H PABLO RETAMERO & JUANJO BERNAL

Las entradas para los desfiles estarán disponibles en la web de We Love Flamenco