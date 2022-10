We Love presenta su XI edición con un desfile en la Casa de Pilatos y Debi Mazar como invitada de honor

Colores vitamina, un enclave de lujo, una madrina de excepción y un diseñador de renombre. Esos han sido los credenciales con los que We Love Flamenco ha presentado su XI edición en la Casa de Pilatos. Con ilusión y mucha expectación, desde GO! Eventos y Comunicación, agencia organizadora de la Semana de la Moda Flamenca, han elegido la Casa de Pilatos para acoger la presentación de la que marca una nueva década de la pasarela, en la que la internacionalización de la moda flamenca juega un papel fundamental.

De ahí que la elegida para amadrinar el evento haya sido la actriz estadounidense Debi Mazar y que el artífice del cartel anunciador sea el diseñador Juan Duyos. Aunque no son las únicas novedades de la pasarela.

We Love Flamenco ha presentado su XI edición en la Casa Pilatos de Sevilla, un emblemático edifico de la arquitectura andaluza del siglo XVI, que por primera vez ha sido emplazamiento de un desfile de moda. Este acto ha venido a clausurar la I edición del proyecto Andalucía, Destino de Moda de GO! Eventos y Comunicación, en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que arrancó el pasado enero para incentivar el destino Andalucía con una serie de acciones con la moda flamenca y andaluza como hilo conductor.

El mantón de manila, protagonista del cartel del diseñador Juan Duyos

Laura Sánchez y Javier Villa, directores de GO! Eventos y Comunicación (empresa organizadora y directora de la plataforma), han presentado el cartel anunciador, obra del diseñador de moda madrileño Juan Duyos, que representa a la mujer flamenca ataviada con un mantón de Manila, y acuarelada con una explosión de flores a todo color a modo de vestido. "Siempre la mujer es la protagonista de todos los carteles d presentación de We Love Flamenco y, en esta ocasión, hemos querido que un diseñador nacional fuese el encargado de elaborar el cartel para hacer que la moda flamenca sea cada vez un concepto más nacional, más internacional", aseguraba Laura Sánchez durante la presentación.

Coler vitamina las primeras tendencias en moda flamenca

Con un claro hilo conductor, los colores vitamina, los diseños que se han podido ver durante la presentación de la XI edición de We Love Flamenco han ido del amarillo al naranja pasando por todas las tendencias.

Diseños más ceñidos, volumen en las faldas, volantes de capa, lunares y tonos lisos forman parte de las propuestas que han podido verse en el desfile de presentación de We Love Flamenco en la Casa de Pilatos. Entre las propuestas en moda flamenca pudieron verse diseños de de José Hidalgo, El Ajolí - Pepe Jiménez, Johanna Calderón, Santana Diseños, Mónica Méndez, Rocío Peralta, Luisa Pérez, Carmen Acedo, José Manuel Valencia, Pedro Béjar, Juan Foronda & Rafa Díaz, Amparo Pardal, Con T D'Touché, Engalana, Alba Calerón, Sissú, Ángela Trigo, Bella Elvira, Nuria Carmona, Jose Paco Couture, Guzmán, Arcos, Ana Campos, Alicia Suárez, Ángela y Adela, Delia Núñez y Flamenca Pol Núñez, NOTELODIGO, Paco Prieto, Rocío Márquez, Pitusa Gasul, Rocío Olmedo, y Pablo Retamero & Juanjo Bernal, todos ellos, diseñadores y firmas participantes en We Love Flamenco 2023. Flamenco a la Mexicana, la firma de María Aliaga desde México, sería la trigésimo segunda y última en completar la nómina de esta XI edición.

Han colaborado en este desfile de presentación Javier Menacho, con sus bolsos artesanos, Olivier Bernoux, con los abanicos, las joyas de Ignacio de Pilar; Juan Foronda, con los mantones del atrezzo, así como el Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza, y el IES Beatriz de Suabia.

Debi Mazar, una madrina flamenca de excepcón

Debi Mazar, como pudimos saber los días previos al desfile, ha sido la invitada de honor a este evento, en el que ha contado con un traductor de excepción, Ken Appledorn. El actor explicó durante la presentación que la actriz, que dio vida a Ava Gardner en la serie de Pco León Arde Madrid, es una amante de la moda flamenca que se casó en su día con "una enorme mantilla".

La actriz estadounidense que ya ha lucido en diferentes ocasiones looks de la diseñadora Carmen Acedo, ha vuelto a ponerse en manos de la diseñadora trianera para la ocasión, luciendo un dos piezas blanco y negro de blusa camisera y falda de volantes. Ha redondeado su estilismo con un mantón bordado de la casa Juan Foronda, quien cumplirá sus 100 años de historia en el marco de We Love Flamenco 2023, flores y pendientes de Isabel Mediavilla, y bolso de Olivier Bernoux.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes, Minerva Salas y el Viceconsejero de Turismo, Cultura y Deportes han asistido a esta cita con nuestro traje regional, dando apoyo institucional. Tampoco han faltado los rostros conocidos, como Joana Jiménez, Charo Reina, Esperanza Fernández, Virginia Troconis, Ken Appledorn y Lucía Hoyos. Grandes nombres del mundo de la moda tampoco han querido faltar a la llamada de GO! Eventos y Comunicación; de este modo, han podido verse directores creativos de firmas y afamados diseñadores como Fernando Claro y Toni Benítez.

Laura Sánchez y Javier Villa, ilusionados con la XI edición de We Love Flamenco

"No podía ser de otra manera; la I edición de Andalucía, Destino de Moda tenía que cerrarse con un broche de oro como este. Si la X edición de We Love Flamenco ya fue grande, gracias al apoyo de Turismo de Andalucía, el resto de acciones que hemos celebrado dentro de este proyecto no han sido menos. Hoy estamos de celebración, una nueva temporada de moda flamenca comienza, y pisa más fuerte que nunca", explica Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación.

"Hoy hemos puesto a Andalucía en el foco y es que la moda flamenca tiene mucho que decir al mundo, muchas mujeres empoderadas por vestir y muchas más apariciones en las grandes cabeceras de moda", apunta Villa.

"Es un honor que Debi Mazar, una actriz de talla internacional, vista nuestro traje regional, vista de Andalucía, vista nuestra moda; igual que es todo un honor que amadrine esta XI edición de nuestra pasarela. No olvidemos que la nueva década de We Love Flamenco comienza aquí, y esto solo ha sido el principio de una nueva temporada que dará mucho que hablar", explica la actriz y modelo Laura Sánchez, directora del evento.

"Hemos visto mucha moda, muchas propuestas y, por supuesto, mucho savoir faire. El apoyo de los medios de comunicación y la prensa especializada no nos hace más que reafirmarnos en que estamos en el buen camino, que nuestra pasarela es la referente del sur de España, y que los diseñadores que apuestan por nuestra plataforma sentencian cada temporada de moda flamenca", añade la onubense, quien abanderó a Mónica Méndez con su último look en la Feria de Abril de Sevilla.

Así será We Love Flamenco 2023

La XI edición de We Love Flamenco tendrá lugar del 14 al 20 de enero de 2023 en el emblemático Hotel Alfonso XIII de Sevilla, sede permanente de este encuentro referente de la moda flamenca. 33 firmas serán las participantes en esta nueva edición, compuesta por una Semana de Moda Flamenca con 28 desfiles.No faltará el lado solidario, y es que, si en 2012 se fundó esta pasarela con dichos fines, once ediciones después la acción social sigue teniendo un importante papel. Esta XI edición volverá a traer el ya tradicional desfile benéfico de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, donde las modelos son mujeres que luchan frente a esta enfermedad.

Además, los desfiles de We Love Flamenco Infantil, cuyos beneficios son destinados a la causa de Unicef, también quedarán integrados en el calendario de la semana de desfiles. Como novedad, este año tendrá lugar el Desfile Rocío de Triana, en el que, a beneficio de la Hdad. De Ntra. Sra. Del Rocío de Triana, podrán verse propuestas de firmas y diseñadores hermanos de dicha corporación.Del mismo modo lo hará Viva by WLF, la "hermana pequeña de Welove", para firmas y diseñadores emergentes, cuyos desfiles colectivos tendrán lugar en la tarde del martes 17 de enero, contando con un total de 12 emergentes.De nuevo, esta plataforma contará con su Certamen de Diseñadores Noveles, el cual también tendrá lugar el 17 de enero y vendrá a alzar a una nueva joven promesa del mundo de la moda andaluza.

Programación de We Love Flamenco 2023

Sábado, 14 de enero de 2023

16,00H JOSÉ HIDALGO17,00H EL AJOLÍ – PEPE JIMÉNEZ18,00H JOHANNA CALDERÓN19,00H SANTANA DISEÑOS20,00H MÓNICA MÉNDEZ21,00H ROCÍO PERALTA

Domingo, 15 de enero

17,00H LUISA PÉREZ18,00H CARMEN ACEDO19,00H JOSÉ MANUEL VALENCIA20,00H PEDRO BÉJAR

Lunes, 16 de enero

20,00H FORONDA & RAFA DÍAZ21,00H ROCÍO DE TRIANA

Martes, 17 de enero

19,00H VIVA BY WLF I: AMPARO PARDAL / CON T D’TOUCHÉ / ENGALANA / ALBA CALERÓN20,00H VIVA BY WLF II: SISSÚ / ÁNGELA TRIGO / FLAMENCO A LA MEXICANA / BELLA ELVIRA21,00H VIVA BY WLF III: NURIA CARMONA / JOSE PACO COUTURE / GUZMÁN / ARCOS

Miércoles, 18 de enero

19,00H WELOVEFLAMENCO INFANTIL I: ERREPÉ / CARMEN ACEDO / LUISA PÉREZ20,00H WELOVEFLAMENCO INFANTIL II: ANA CAMPOS / NOTELODIGO / ROCÍO OLMEDO

Jueves, 19 de enero

18,00H ALICIA SUÁREZ19,00H ANGELA Y ADELA20,00H DELIA NUÑEZ / FLAMENCA POL NÚÑEZ21,00H NOTELODIGO

Viernes, 20 de enero

13,00H DESFILE BENÉFICO FUNDACIÓN SANDRA IBARRA17,00H PACO PRIETO18,00H ROCÍO MÁRQUEZ19,00H PITUSA GASUL20,00H ROCÍO OLMEDO21,00H PABLO RETAMERO & JUANJO BERNAL

Las entradas para los desfiles estarán disponibles en la web de We Love Flamenco a partir de este 28 de octubre.