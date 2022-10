La moda flamenca avanza sus primeras tendencias para 2023 con We Love Flamenco

Le temporada de moda flamenca ya calienta motores y, aunque para las ferias y romerías de2023 todavía queda bastante, estamos ávidas de volantes y lunares. Marcada en rojo como la primera cita con la moda flamenca, la pasarela We Love Flamenco, que este año presenta su XI edición en la Casa de Pilatos, avanza las primeras tendencias en moda flamenca para 2023 con tres desfiles colectivos en los que una decena de diseñadores darán a conocer algunas de sus propuestas para la próxima temporada.

Un avance en tendencias flamencas de cara a 2023 en el que podremos volver a ver los flecos y bordados de los mantones de Foronda siendo la clave de un look de inspiración, los icónicos diseños de José Hidalgo que luego inspiran a la mismísima Reina Letizia o las clásicas gitanas canasteras de Carmen Acedo. Aunque no son las únicas propuestas flamencas que se verán en el avance de la XI edición de We Love Flamenco.

El próximo jueves 27 de octubre GO! Eventos y Comunicación no solo presentará la XI edición de We Love Flamenco con su esperado Desfile Presentación (a las 13:00); la pasarela referente del sur de España también nos dará el primer avance de las tendencias de la próxima temporada con los desfiles pretemporada de diez de las firmas de la plataforma, repartidos en tres pases (19:00, 20:00 y 21:00).

Así son los desfiles colectivos de We Love Flamenco

Así, en la tarde del jueves 27 de octubre la Casa de Pilatos (Plaza de Pilatos, 1) se convertirá por primera vez en una pasarela para albergar las colecciones cápsula de José Hidalgo, Santana Diseños, y Flamenca Pol Núñez (19:00); Johanna Calderón, Luisa Pérez, y Pablo Retamero & Juanjo Bernal (20:00), y Paco Prieto, Mónica Méndez, y Juan Foronda (21:00). Unos desfiles colectivos en los que podrán verse cerca de 100 trajes de nueva creación.

"El sector de la moda flamenca lo demandaba, una temporada más larga en la que pudieran abarcar más encargos y ponerse a trabajar desde más temprano, y de esa necesidad nacen estos desfiles pretemporada", explicaba Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación.

"No solo veremos trajes de flamenca al uso, la moda flamenca es mucho más, y estas colecciones cápsulas van a servir de avance a la nueva temporada de looks para la noche, invitadas y, por supuesto, con el sabor del sur que siempre vemos en We Love Flamenco", adelanta Laura Sánchez, directora de GO! Eventos y Comunicación. "Prometen dar muchas pistas de lo que, en el próximo enero, vamos a ver en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII", añade.

Las entradas para estos desfiles se gestionan desde GO! Eventos y Comunicación. Para más información y reservas, contactar en el correo comunicacion@goeventos.es. El precio de la entrada es de 12 euros y solo permite el acceso a un pase (19:00, 20:00 o 21:00).

Diseñadores que participan en los desfiles de We Love Flamenco

Diez son las firmas que participan en esta iniciativa con la que We Love Flamenco busca hacer de la moda flamenca todo un referente. Durante los desfiles colectivos las firmas y diseñadores participantes presentarán un avance de lo que serán sus colecciones de moda flamenca e inspiración para 2023, pero antes hacemos un repaso por las colecciones que ya se vieron en la X edición de We Love Flamenco.

