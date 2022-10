We Love Flamenco presentará su XI edición con un desfile en la Casa de Pilatos

La nueva temporada de moda flamenca está a punto de comenzar. A pesar de que las ferias y romerías todavía parecen lejanas, la pasarela We Love Flamenco ya calienta motores para lo que será su XI edición, en la que volverán a fijarse las tendencias en moda flamenca y podrán verse los mantones de Foronda, entre otras muchas propuestas. Así, We Love Flamenco, que este 2023 celebra su XI edición, se desarrollará del 14 al 20 de enero y contará con un desfile de presentación previa el 27 de octubre en la Casa de Pilatos

GO! Eventos y Comunicación ya prepara la XI edición de We Love Flamenco, la pasarela referente de moda flamenca que ya tiene fecha para el pistoletazo de salida de la nueva temporada. Será el próximo jueves 27 de octubre cuando la Casa de Pilatos (Plaza de Pilatos, 1) de Sevilla se disfrace de primavera y se convierta por primera vez en una pasarela.Como ya lo hiciera en el Palacio de Las Dueñas, la Gruta de las Maravillas o el Convento de Santa Isabel, la empresa organizadora de la Semana de la Moda Flamenca prevé convertir este emblema de la arquitectura civil andaluza del siglo XVI en el escaparate perfecto para la puesta de largo de su edición 2023.

We Love Flamenco 2023, broche de oro para 'Andalucía, destino de moda'

Junto al cartel anunciador y el calendario de desfiles, volverá a verse el esperado desfile presentación, en el que, con un claro hilo conductor impuesto por los organizadores, cada una de las firmas participantes propondrá un look, en muchos casos, claro avance de lo que será su próxima colección, la cual podrá verse en el marco de We Love Flamenco 2023, del 14 al 20 de enero.Este acto de Presentación de la XI edición de la pasarela viene a poner el broche a las acciones de Andalucía, Destino de Moda, el proyecto de GO! Eventos y Comunicación, en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, con el que la moda flamenca y andaluza ha servido para motivar e incentivar el destino Andalucía.

"No podemos estar más contentos con la repercusión mediática de las acciones ya celebradas en el marco de este proyecto: la X edición de We Love Flamenco, el desfile Andalucía es flamenca, que hicimos en San Telmo, y la Exposición Homenaje a la bata de cola, que llevamos a la Fundación Carlos de Amberes de Madrid", apuntaba Laura Sánchez, directora de GO! Eventos y Comunicación, antes de celebrar los Premios a la Excelencia en Moda Andaluza (PEMAs) en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera, cuya repercusión ascendía la valoración económica de la repercusión del proyecto a 3,12mill eur (fuente: Kantar Media)."Después de unir, por primera vez, a todo el sector de la moda flamenca, y haber cosechado tantos éxitos, esta última acción enmarcada en Andalucía, Destino de Moda no podía ser menos. Estamos seguros de que esta nueva presentación de We Love Flamenco va a enamorar a los amantes de nuestro traje regional, sin olvidar, por supuesto, a que volveremos a colocarlo en el foco como la Alta Costura española que es y el reclamo turístico que supone para toda Andalucía”, adelanta Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación.

Un centenar de propuestas de moda flamenca

El mismo 27 de octubre por la tarde, también en la Casa de Pilatos, se celebrarán los Desfiles Pretemporada 2023 de nueve de las firmas de la plataforma. Serán varios pases colectivos de moda flamenca en los que, a partir de las 19:00, podrán verse cerca de 100 trajes de nueva creación, repartidos en diferentes colecciones cápsula de algunas de las firmas de We Love Flamenco."El sector de la moda flamenca lo demandaba, una temporada más larga en la que pudieran abarcar más encargos y ponerse a trabajar desde más temprano, y de esa necesidad nacen estos desfiles pretemporada", explica Javier Villa.