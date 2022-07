We Love Flamenco celebra su XI edición del 14 al 20 de enero de 2023

La moda flamenca, que todavía está experimentando el éxito más que merecido después de dos años de parón, acaba de recibir su primera buena noticia de cara a 2023. Tras celebrar la primera edición de los Premios a la Excelencia en Moda Flamenca y después de haber desarrollado con éxito el proyecto Andalucía, destino de moda, la agencia GO! Eventos y Comunicación acaba de confirmar la fecha para la XI edición de We Love Flamenco.

A través de redes sociales, tanto la agencia como los directores, Laura Sánchez y Javier Villa, han dado a conocer los días en los que el Hotel Alfonso XIII, sede habitual de la pasarela, se vestirá de volantes y lunares. Todavía sin presentación oficial (todo apunta a que desde la organización volverán a sorprender con un desfile con algunos de los diseñadores que participan en la pasarela en algún rincón emblemático de Sevilla), desde GO! Eventos y Comunicación invitan a señalar en rojo la semana del 14 al 20 de enero de 2023.

La fecha escogida para celebrar la XI edición de We Love Flamenco vuelve a convertir la pasarela en la primera cita con la moda flamenca del año. Si la última edición, la primera presencial desde que empezase la pandemia, ya creó expectación, la siguiente al X aniversario de We Love Flamenco tiene a los amantes de la moda flamenca en vilo.

Todavía no se han confirmado los diseñadores, aunque todo apunta a que no faltarán a la cita profesionales del sector que ya son indispensable en la pasarela. Rocío Peralta, Pol Núñez, Foronda, Mónica Méndez o Carmen Acedo son algunas de las firmas que estamos seguras volverán a dar su personal visión de la moda. Sus propuestas, al igual que la del resto de diseñadores en la pasada edición de We Love Flamenco supusieron un reencuentro con las raíces de la moda flamenca, reencuentro en el que el rojo y las hechuras más clásicas estuvieron muy presentes. Este 2023 la expectación con las propuestas de los diseñadores es máxima.

La XI edición de We Love Flamenco, broche de oro de 'Andalucía destino de moda'

La iniciativa que impulsara la agencia GO! Eventos y Comunicación junto con la Consejería de Turismo a principios de 2022 ha tenido varios pilares sobre los que trabajar, siendo la presentación de la XI edición de We Love Flamenco el broche de oro al calendario de iniciativas. Repasamos algunas de las iniciativas que han tenido a la moda flamenca como protagonista y que han servido para darle al sector el lugar que le corresponde.