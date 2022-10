Las primeras tendencias en moda flamenca para 2023 que dejó ver We Love Flamenco

Nunca un otoño tuvo tanto sabor a primavera y no exactamente porque las temperaturas inviten a pensar que los naranjos van a florecer en breves. La pasarela We Love Flamenco, que acaba de presentar la que será su XI edición con un desfile inaugural en la Casa de Pilatos, ha llenado de volantes y lunares el octubre más primaveral que se recuerde. También con la Casa de Pilatos como pasarela de lujo, We Love Flamenco exhibió un avance de lo que serán las tendencias en moda flamenca para 2023.

A modo de avanzadilla y en diez colecciones cápsula, la pasarela organizó tres desfiles colectivos en las que diseñadores que participan en la Semana de la Moda Flamenca, dieron las primeras pinceladas de lo que serán sus propuestas para 2023 y que podrán verse en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII a partir del 14 de enero de 2023.

José Hidalgo, Santana Diseños, Flamenca Pol Núñez, Johanna Calderón, Luisa Pérez, Pablo Retamero y Juanjo Bernal, Paco Prieto, Mónica Méndez, Carmen Acedo, y Juan Foronda han sido los pioneros en esta iniciativa de GO! Eventos y Comunicación, que surge como respuesta a la demanda del sector para ampliar su campaña de producción y ventas, y, así, poder ampliar su modelo de negocio.

La moda flamenca que veremos en 2023

De este modo, hemos visto claras apuestas como los looks monocroma de José Hidalgo, las flamencas más romeras con looks de dos piezas de Santana Diseños, el flamenco más allá del traje regional con Flamenca Pol Núñez, y los motivos flamencos hechos moda festiva en las propuestas de Johanna Calderón. Tampoco ha faltado el romanticismo en los diseños de la sevillana Luisa Pérez, y lo chic de las femeninas y sensuales flamencas de Pablo Retamero y Juanjo Bernal.

Looks goyescos y ataviados con grandes peinas y tejas, los del onubense Paco Prieto, y la invitada más flamenca y elegante de la alcalareña Mónica Méndez. En penúltimo lugar, Carmen Acedo, quien durante la mañana vistiera a la actriz estadounidense Debi Mazar para amadrinar la Presentación de We Love Flamenco 2023, ha apostado por el barroquismo en sus tradicionales canasteros, y cerrando la tarde de desfiles, Juan Foronda. La casa de bordados que en marco de la XI de la pasarela celebrará su 100 aniversario ha presentado una colección para ocasiones especiales con el mantón de Manila como protagonista.

Una temporada flamenca que empieza en Navidad

"Este año, los Reyes Magos se han adelantado. Ya podemos ir escribiendo la carta y fichar nuestro look favorito para las ferias y romerías del 2023. ¿No dan ganas de vestirse ya de flamenca?", expresa Laura Sánchez, directora de GO! Eventos y Comunicación. La modelo onubense y embajadora de la moda flamenca, no ha querido perderse ni uno de los pases de estos desfiles pretemporada, en los que cada firma ha comenzado a sentar las tendencias del próximo año: "Nos van a faltar fiestas para ponernos todos los trajes que nos van a enamorar en esta edición de We Love Flamenco. ¿Será el momento de quitarle el corsé a nuestra moda y llevarla más allá de las fiestas de primavera?".

"El sector de la moda flamenca lo demandaba, una temporada más larga en la que pudieran abarcar más encargos y ponerse a trabajar desde más temprano, y de esa necesidad nacen estos desfiles pretemporada", adelantaba Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación. De este modo, y para poder vender diseños de nueva temporada en Navidad, estas 10 firmas y diseñadores de We Love Flamenco ya han comenzado con la producción de sus nuevas colecciones."No solo veremos trajes de flamenca al uso, la moda flamenca es mucho más, y estas colecciones cápsulas van a servir de avance a la nueva temporada de looks para la noche, invitadas y, por supuesto, con el sabor del sur que siempre vemos en We Love Flamenco", adelantaba ya Laura Sánchez, directora de GO! Eventos y Comunicación. "Prometen dar muchas pistas de lo que, en el próximo enero, vamos a ver en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII", añadía Villa, quien también explicaba "el sueño cumplido de estos diseñadores".