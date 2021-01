Rocío Peralta y Foronda inauguran We Love Flamenco 2021 en su edición más virtual

Aunque a la primavera todavía le quede, enero es el mes en el que los volantes y lunares hacen su aparición estelar. Todavía no nos hemos terminado la última tableta de turrón y ya aparecen ante nuestros ojos los primeros trajes de flamenca.

Cita ineludible para los amantes de la moda flamenca, la pasarela We Love Flamenco llega cada enero como agua de mayo para hacernos soñar, para perdernos entre vanguardia y tradición tradición y desear que llegue abril para colocarnos el traje de flamenca.

En un enclave espectacular, el Salón Real del Hotel Alfonso XIII, la pasarela We Love Flamenco ha dado comienzo este martes a su novena edición, la más complicada de todas y a la vez la más especial. Con desfiles virtuales a causa del coronavirus, la pasarela ha querido dar un mensaje de esperanza a diseñadores y artesanos convirtiéndose un año más en el mejor de los escaparates para la moda flamenca.

Como suele ser tradición, los encargados de inaugurar la pasarela han sido Rocío Peralta y Juan Foronda, que exhibido sus tradicionales mantones con estilismos del modisto Rafa Díaz. Ambas colecciones pudieron verse en la anterior edición de We Love Flamenco, pero en la presente edición cobran un especial sentido. Como novedad, los diseños de Rocío Peralta se han podido ver en los jardines exteriores del Hotel Alfonso XII.

Las cigarreras de Rocío Peralta

A pesar de que la diseñadora ya había presentado su colección con anterioridad, sigue sorprendiendo el gusto con el que Rocío Peralta viste a las mujeres de flamenca. Acostumbrada a beber de las tradiciones y costumbres andaluzas, Peralta reinterpreta la figura de las cigarreras para ahondar en las raíces del traje de flamenca.

El rojo, los lunares y las tonalidades fuertes están muy presentes en una colección en la que los volantes nacen al comienzo del muslo y los volantes y la neja cobran especial protagonismo. Defensora de los mantoncillos en pico, Rocío Peralta muestra los mantoncillos con los que ya nos enamoró en el año pasado en una colección que nunca llegó a estrenarse pero que tiene todo el poder del mundo para pisar con garbo por el Real o en el camino del Rocío.

Las nuevas oportunidades de Rocío Peralta

Una vez finalizado el desfile, desde GO! Eventos y Comunicación han emitido una entrevista en la que la diseñadora Rocío Peralta ha charlado con Laura Sánchez, directora del evento. "Me lo voy a tomar como un año de nuevas oportunidades”, ha contado la directora creativa de la firma homónima, que en 2020 cumplía su décimo aniversario.

"Voy a crear un nuevo proyecto, en el cual estoy muy ilusionada", ha adelantado Rocío Peralta. Con la vista puesta en el futuro y la creatividad propia de un diseñador, Peralta asegura tener pensada su próxima colección de trajes de flamenca. "Mi cabeza no para, independientemente de que esta colección no se ha estrenado, los mismos diseños van evolucionando", ha explicado. Aunque la diseñadora prefiere ser cauta y dar ningún adelanto porque "de aquí a entonces no sabe cuántas cosas se le van a ocurrir".

Los mantones de Foronda

Si algo caracteriza a la moda flamenca, eso son los mantones. Con independecia de si se lleva traje de flamenca o si se viste de calle, el mantón es esa prenda capaz de darle al estilismo ese toque imposible de logra con ningún otro accesorio. Si, además, el mantón es de Foronda, poco más hay que añadir.

Si los mantones que presentó en la pasada edición de We Love Flamenco fueron un absoluto espectáculo en movimiento, en esta edición no iba a quedarse atrás. La pena es que nos ha tocado ver el movimiento de sus flecos a través de un ordenador.

Aun así, la propuesta de mantones con la que Foronda ha acompañado los diseños de Rafa Díaz han sido todo un espectáculo visual. Bajo el nombre de Sentimientos, la colección de Rafa Díaz juega al contraste y los mantones de Foronda son clave para ello.

La colección propone tres contexto: novia, flamenca e invitada. Siempre con la fuerte presencia del mantón de Manila. La novia que propone Díaz recurre a la chaqueta y el pantalón y a la falda de vuelo y tul. Todo con la impronta personal que le brindan los mantones de Foronda, incluso a modo de capa y con plumas en los flecos, como la última de las propuestas vista en la pasarela.

Volantes, vestidos de cóctel y línea nupcial combinados con los mantones de Manila de Juan Foronda confieren elegancia y rotundidad a las propuestas de Díaz. Muy presentes durante la colección, los flecos y bordados de Foronda también tuvieron especial protagonismo desde el principio hasta el final de la propuesta de Rafa Díaz.

Un año de esperanza para Juan Foronda y Rafa Díaz

Finalizado el desfile, Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación, ha charlado con Juan Foronda y Rafa Díaz. Contentos por haber podido participar en una nueva edición de We Love Flamenco, a pesar de las circunstancias, tanto Juan Foronda como Rafa Díaz albergan esperanzas en este 2021.

"Me he quedado maravillado por cómo se han comprometido todas las firmas", ha afirmado Juan Foronda, director de la mítica firma de bordados que cumple 98 años de trayectoria. "La moda flamenca tiene mucho recorrido, y a nivel internacional está de auge", ha añadido. Por su parte, el modisto Rafa Díaz, que viste a las modelos del desfile de Foronda, concibe este 2021 como "un año de muchísima esperanza y mucha ilusión".

Próximos desfiles de We Love Flamenco

En el calendario de We Love Flamenco no hay programado ningún desfile para este miércoles 13 de enero, no obstante, publicará (a las 19:30 en su canal de Youtube) el vídeo Huelva, reina de su luz. Se trata de una pieza audiovisual que sirve de promoción de la provincia en la que la moda de Santana Diseños, El Ajolí, Mónica Méndez, Foronda, Carmen Acedo, Ana Ferreiro, Pablo Retamero & Juanjo Bernal, Rocío Peralta, José Hidalgo, Rocío Olmedo, Johanna Calderón, NOTELODIGO, Pepa Garrido, Manuela Martínez, Rocío Márquez, Ángela & Adela, Ventura, Daniel Robles, José Manuel Valencia, Lucía Herreros y Mario Gallardo, todos ellos, parte de la plataforma We Love Flamenco, sirven de hilo conductor.

Jueves 14 de enero

18:30 Ana Ferreiro

20:30 Flamenca Pol Núñez

21:30 Pepa Garrido

Viernes 15 de enero

16:30 Mario Gallardo

17:30 Lola Azahares

19:30 Rocío Márquez

20:30 Rocío Olmedo

21:30 Pablo Retamero y Juanjo Bernal

Sábado 16 de enero

11:00 Johanna Calderón

12:00 NOTELODIGO

14:00 Paco Prieto

16:30 Mónica Méndez

17:30 El Ajolí

18:30 Carmen Acedo

19:30 Santana Diseños

21:30 José Hidalgo

Domingo 17 de enero

12:30 Lucía Herreros

13:30 Ventura

16:30 Daniel Robles

17:30 Manuela Martínez

18:30 Javier Mojarro

19:30 José Manuel Valencia