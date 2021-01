We Love Flamenco 2021: El calendario de la Semana de la Moda Flamenca y cómo ver los desfiles

Es una de las cita más esperadas y que toda amante de la moda flamenca señala en rojo en su calendario. We Love Flamenco, la Semana de la Moda Flamenca, todos los años marca el pistoletazo de salida de la temporada de volantes y lunares en Andalucía. Sus desfiles, que se celebran en el Hotel Alfonso XII de Sevilla, son el inicio de la temporada de desfiles de moda flamenca en los que diseñadores y artesanos presentan sus propuestas de trajes de flamenca.

Después de un 2020 fatídico para la moda flamenca y un 2021 que no se presenta nada halagüeño para el sector, desde GO! Eventos y Comunicación, entidad organizadora de We Love Flamenco, han querido apostar por la celebración de los tradicionales desfiles. Sin grandes perspectivas para el sector, pero con todas las esperanzas puestas en la época estival de 2021, tanto Laura Sánchez como Javier Villa, directores de la pasarela, tienen claro que celebrar We Love Flamenco es la mejor forma de lanzar un mensaje de esperanza y apoyo al sector, que necesita más que nunca contar con esa visibilidad que la pasarela le otorga.

Así, este martes 12 de enero a las 19:30 dará comienzo la IX edición de We Love Flamenco, que en esta ocasión adapta sus desfiles a la nueva normalidad, ofreciendo la posibilidad de seguirlos de manera on line. Una edición que solo podrá disfrutarse a través de su canal de Youtube, de suscripción gratuita, y que mostrará las colecciones cápsula de las 24 firmas participantes.

Al igual que otras pasarelas, We Love Flamenco se adapta a esta nueva realidad para ofrecer sus desfiles habituales con sus diseñadores de siempre pero de forma virtual. En esta ocasión, sobre la pasarela podremos ver las propuestas que los diseñadores hicieran en We Love Flamenco 2020 pero con alguna novedad.

Calendario de desfiles de We Love Flamenco 2021

Martes 12 de enero

19:30 Rocío Peralta

20:30 Juan Foronda y Rafa Díaz

Jueves 14 de enero

18:30 Ana Ferreiro

20:30 Flamenca Pol Núñez

21:30 Pepa Garrido

Viernes 15 de enero

16:30 Mario Gallardo

17:30 Lola Azahares

19:30 Rocío Márquez

20:30 Rocío Olmedo

21:30 Pablo Retamero y Juanjo Bernal

Sábado 16 de enero

11:00 Johanna Calderón

12:00 NOTELODIGO

14:00 Paco Prieto

16:30 Mónica Méndez

17:30 El Ajolí

18:30 Carmen Acedo

19:30 Santana Diseños

21:30 José Hidalgo

Domingo 17 de enero

12:30 Lucía Herreros

13:30 Ventura

16:30 Daniel Robles

17:30 Manuela Martínez

18:30 Javier Mojarro

19:30 José Manuel Valencia

Desfiles virtuales con carácter benéfico

"De los cobardes no se ha escrito nada y de los valientes se va a escribir mucho en los próximos días", aseguraban Laura Sánchez y Javier Villa, directores de GO! Eventos y Comunicación, en la presentación del cartel de We Love Flamenco 2021 celebrada el pasado diciembre. Ambos sostienen la celebración de la pasarela un mensaje de aliento y esperanza.

Tal y como han hecho otras grandes citas del calendario de la moda, la Semana de la Moda Flamenca será una muestra virtual en la que el público solo tendrá la posibilidad de acceder de manera on line, a través del canal de Youtube Pasarela Flamenca We Love Flamenco, cumpliendo con cada horario del timing; pudiéndose ver posteriormente en la plataforma digital de la pasarela.

Como avanzó Laura Sánchez durante la presentación, hay que destacar el carácter benéfico de la novena edición de We Love Flamenco, ya que todo lo recaudado, que al no haber venta de entradas, se reduce a las aportaciones de las marcas y diseñadores participantes e irá destinado a la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, asociación íntimamente ligada a la pasarela que este año no podrá celebrar su representativo desfile.