Todo sobre We Love Flamenco 2020: galerías gráficas, crónicas y resúmenes por días

Muchos han sido los momentos vividos en la primera semana de la moda flamenca de Sevilla, en la que hemos podido disfrutar del arte de reconocidos diseñadores, además de una apuesta por el talento emergente. Hoy hacemos un repaso de todas las jornadas de We Love Flamenco 2020 en el que podrás conocer los detalles más significativos de esta edición.

Martes 14 de enero

La primera jornada de We Love Flamenco 2020 comenzaba con el ansiado desfile de Rocío Peralta. La diseñadora sevillana celebra su décimo aniversario en la firma con una colección que superaba las expectativas con una colección inspirada en las clásicas cigarreras de Sevilla.

Juan Foronda y Rafa Díaz cerraban el martes con su colección 'Sentimientos' en la que contrasta tejidos y estampados clásicos con un segundo estilo innovador y vestidos de cóctel con líneas muy actuales. Todo ello resaltando el elemento fundamental de la casa, el mantón de Manila.

Miércoles 15 de enero

El segundo día tuvo lugar la pasarela de Viva by We Love Flamenco en la que brillaba el talento emergente y la solidaridad en el desfile de la Fundación Sandra Ibarra. Ocho fueron las firmas que presentaron sus colecciones tras la Final del Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco, del que resultó ganador el diseñador Javier Ordoñez y Álvaro del Rey, con el Premio Flamentex.

Jueves 16 de enero

Ana Ferreiro, ganadora del Concurso de Diseñadores Noveles 2019, abre el jueves de We Love Flamenco con su colección 'Tetuán' con una mirada en Marruecos y en la esencia de la flamenca clásica, haciendo uso de estampados étnitos y tejidos llamativos. Le sigue la firma Ángela & Adela con 'Chapineros', haciendo referencia a su ubicación actual y con inspiración en el cabaret.

Con una visión nostálgica y celebrando su 25 aniversario en la moda llega Flamenca Pol Núñez con creaciones recopilatorias de las etapas de la firma. La jornada finaliza con el desfile de Pepa Garrido '¡Viva la Pepa!', que utiliza para esta nueva colección los diseños, estampados y detalles de la firma que más la representan.

Viernes 17 de enero

La cuarta jornada comenzaba con el regreso del diseñador Mario Gallardo a las pasarelas con diseños muy diferentes entre sí que buscan acentuar la sensualidad femenina. Lola Azahares pone el toque exótico con vestidos confeccionados con tejidos naturales y una gama cromática que oscila de los colores cálidos a los fríos con sutileza y elegancia.

A las 18:30 del viernes llegaba el turno de Rocío Márquez. La diseñadora se ha inspirado en la etapa primaveral del año llenando la pasarela de color y alegría. Además, este día nos deja el debut de la firma malagueña El Abanico Artesanía, que presenta una colección que representa a una mujer libre y femenina.

El broche de oro de esta jornada lo pone Rocío Olmedo y sus 'Reinas del Sur', una adaptación de la moda flamenca a la Belle Epoque. Cierra la pasarela con el desfile de Pablo Retamero y Juanjo Bernal, uno de los más esperados y en el se superaron todas las expectativas. Su colección 'Meraki' se inspira en la jungla tropical africana.

Sábado 18 de enero

Johanna Calderón, NOTELODIGO, Pitusa Gasul, Paco Prieto, Mónica Méndez, El Ajolí, Carmen Acedo, Santana Diseños, Luisa Pérez y José Hidalgo fueron las diez firmas que llenaron de vida el Salón Real del Hotel Alfonso XIII en la jornada del sábado de We Love Flamenco.

Todas y cada una de las colecciones presentadas transmitían un mensaje claro de inspiración en el que el empoderamiento femenino fue uno de los protagonistas.

Domingo 19 de enero

El último día de We Love Flamenco 2020 se vio envuelto por el arte de diseñadores y diseñadoras de la talla de Lucía Herreros con su experiencia sensorial, Ventura, con su homenaje al pueblo gitano romaní, Daniel Robles, cuya devoción por la Hermandad de El Silencio y La Amargura se ve representanda en su colección; Manuela Martínez con 'Tradición', haciendo homenaje al traje de flamenca desde 1607, Javier Mojarro y su discurso feminista, José Manuel Valencia, abriéndonos las puertas de su mundo con una colección llena de sentimientos, y Laura de los Santos, que nos mostraba su transición a un estilo renovado y actual.

