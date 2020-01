El lado más solidario de We Love Flamenco con la Fundación Sandra Ibarra

Por séptimo año consecutivo la Fundación Sandra Ibarra ha sido la cara más solidaria en la segunda jornada de la pasarela We Love Flamenco. Su desfile, uno de los más esperados de la pasarela, lo realizan mujeres que luchan contra el cáncer y, además, todos los beneficios que se recaudan se destinan de manera íntegra a la investigación de esta enfermedad.

Emotivo e inspirador, el desfile de la Fundación Sandra Ibarra mostró la cara más empoderada del traje de flamenca. Al desfile de la fundación le siguieron la gala de los diseñadores noveles y la celebración de Vivabywlf, que durante toda la tarde del miércoles llenó de moda emergente el Salón Real del Hotel Alfonso XIII.

Volantes llenos de vida con la Fundación Sandra Ibarra

No es de extrañar que el desfile de la Fundación Sandra Ibarra sea uno de los más esperados. Desde hace siete años esta fundación lleva a la pasarela We Love Flamenco a mujeres que luchan contra el cáncer, mujeres que dan un sentido muy especial al traje de flamenca. Risueñas, felices y convertidas en modelos momentáneamente, estas mujeres pusieron la nota emotiva a un desfile en el que lo de menos eran los trajes de flamenca. Con garbo y tronío, las efímeras modelos mostraron unos diseños creados en exclusiva para ellas por algunos de los diseñadores que participan en la pasarela.

Cada una con su propia historia, estas mujeres dieron buena cuenta de que las formas femeninas son la clave en el traje de flamenca. De ahí que la mayoría de los diseños ciñesen los cuerpos para mostras las curvas de la mujer. Escotes en la espalda, volantes canasteros, faldas de capa y enaguas fruncidas para convertir las faldas en auténticos claves en las que el volumen lo es todo. Lisos, estampados, lunares y hasta pequeños cuadros se aprecian en unos diseños en los que el movimiento se siente desde que la modelo pisa la pasarela.

Completamente solidario, el desfile de la fundación se cerró con el sorteo de uno de los mantoncillos que portaba una de las modelos. Cedido por Santana Diseños y con el lema Llenas de vida, su entrega fue uno de los momentos más emotivos del desfile.

Errepé, la línea comercial de Rocío Peralta

Si este martes fuera la encargada de abrir la pasarela We Love Flamenco, este miércoles Rocío Peralta ha sido la encargada de abrir la pasarela Vivabywlf con la nueva colección de su línea comercial Errepé. Bajo el nombre de Campestre, la colección, como no podía ser de otra forma, si inspira en el campo andaluz. Con una preponderancia de tonalidades clásicas como el rojo, el blanco y el negro, los diseños de Errepé se mueven entre algodones, creps y gasas.

Con cortes clásicos y elegantes, los diseños también dejan paso a tonos caldera y mostaza.Con formas que juegan a estilizar la figura, la colección muestra faldas con mucha caída, vaporosidad y faldas canasteras. Las faldas y los cuerpos clásicos están muy presente en la flamenca de Errepé.

La vaporosidad de Engalana

El de la Fundación Sandra Ibarra no ha sido el único desfile solidario de la jornada. Engalana, segunda propuesta de la tarde, ha trabajado de manera conjunta con el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía en un proyecto de formación dual con inserción laboral. Denominado Centro Ecotextial Padis cuenta con la participación de personas con discapacidad, que han elaborado los diseños de esta colección.

Bajo el nombre de Mírame a los ojos, la colección de Engalana apuesta por los tejidos vaporosos, que juegan al contraste con detalles en organza, tul y polipiel. En cuanto a las tonalidades, una clara apuesta por el morado, rubí y violeta se observa en los diseños de esta colección. La intensidad en las tonalidades desciende para que el protagonismo del diseño no se centre en el color. La mezcla de tejidos, hechuras y estampados son la tónica dominante en esta colección.

Carmen Acedo apuesta por una línea comercial con Alfarera

Carmen Acedo se suma a la democratización del traje de flamenca y lanza una línea comercial con sus diseños. Con su particular impronta, en la que la feminidad está muy presente, la diseñadora apuesta en esta colección por por los colores, los lunares y hasta las flores. Los tonos verdes y el trinomio blanco, negro y rojo cobran especial protagonismo en sus diseños, más canasteros cuando empolva las tonalidades, más elegantes cuando les da viveza.

Los lunares, la mezcla de colores y de lunares en el mismo diseño se observa en unas faldas canasteras que contrastan con enaguas en distinto color. Aunque Acedo apuesta por los escotes, el mantoncillo, colocado en pico, cobra especial protagonismo en esta colección.

Los años 80 en Javier León

Una de las décadas más inspiradoras de la moda, la de los 80, sirve de inspiración para Javier León, que llevó a la pasarela de We Love Flamenco la colección A mí plín. El atrevimiento ochentero se observa en todos los diseños, en los que la explosión de color, los grandes volúmenes, el efecto metalizados y las grandes hombreras dotan de extravagancia a un traje de flamenco completamente revitalizado.

Brillibrilli y lentejuelas se funden en los volantes. La nota atrevida de la jornada, sus voluptuosos diseños en los que hay lugar hasta para la esencia torera. La Movida Madrileña se vistió de flamenca y llevó el glamour a la pasarela We Love Flamenco.

El patio de su abuela inspira a Alba Calerón

Si el negro, el rojo y el blanco siempre son una apuesta segura en moda flamenca, en esta ocasión Alba Calerón decide arriesgar y jugar con toda la gama cromática presente en los geranio. Bajo el nombre de Florecer, su colección bebe de los patios andaluces, en concreto del de su abuela, y todo el colorido que los componen. Tonos arriesgados y estampados originales se observan en Florecer.

Inspiración seriéfila en Antonio Arcos

Las series y películas siempre han servido de fuente de inspiración en la moda. Inspirado por la popular serie de Netflix Pose, Antonio Arcos revitaliza sus diseños con tejidos que combinan el flúor con la seda salvaje, las lentejuelas, el tul, las rejillas, la organza, y hasta los lazos rosas. Una visión ochentera de la moda y una reinvención de los tonos rosas y las lazadas.

El cierre del círculo trazado por Rosa León

Empezó su andadura profesional en Maestros de la costura y ahora cierra su año de satisfacciones presentando colección en We Love Flamenco. De ahí que el nombre de la colección de Rosa León sea Círculos que cierran lunares. Dividida en dos, su colección se inspira en la primera parte en la elegancia de Grace Kelly. De ahí que en los diseños se observen tejidos como la gasa, el satén o el hilo, acompañados de aplicaciones de pedrería y tocados. Esta sobriedad contrasta con la segunda parte de la colección , en la que se vive una explosión de color y los trajes se aflamencan en satén rojo y lunares negros.

Solidario final de jornada con la Fundación Alalá

Si la jornada empezó con la Fundación Sandra Ibarra y estuvo presente en el desfile de Engalana, la sesión no podía terminar de otra forma que no fuera solidaria. Por eso, el broche de oro lo puso la Fundación Alalá con una colección elaborada por las alumnas del taller de costura que la fundación y Rosa León imparten en las 3.000 viviendas. Con mucho duende, nombre de la colección, puso de manifiesto el empoderamiento femenino a través de unas mujeres que, no sólo han confeccionado los diseños, los han diseñado y los han desfilado.