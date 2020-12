We Love Flamenco 2021: La pasarela se reinventa en su novena edición con desfiles virtuales

"La novena edición de We Love Flamenco es la edición de las circunstancias y es la mejor forma de mantener viva la moda flamenca". Esas han sido las palabra de Laura Sánchez durante la presentación de la pasarela de moda flamenca en la mañana de este viernes 18 de diciembre.

Sánchez, junto a Javier Villa (ambos directores de la pasarela), han presentado durante el acto el cartel y el programa de desfiles, que este año se adaptan a las nuevas necesidades surgidas a consecuencia de la pandemia. El acto ha coincidido, además, con la reapertura del Hotel Alfonso XIII, que cerró sus puertas el pasado noviembre a causa de la pandemia y que un año más se convierte en el enclave escogido para celebrar los desfiles, que este año se celebran del 12 al 17 de enero.

A pesar de que el sector de la moda en general y la moda flamenca en particular no vive su mejor momento, desde We Love Flamenco han querido lanzar un mensaje de esperanza y apoyo y es por ese motivo por el que han decidido seguir adelante con la pasarela.

Después de varios meses pensando la manera de poder realizar los desfiles, que suponen un apoyo muy importante para los diseñadores (sobre todo después de haber perdido la campaña de 2020), tanto Laura Sánchez con Javier Villa decidieron que era el momento de apostar por seguir adelante.

"De los cobardes no se ha escrito nada y de los valientes se va a escribir mucho en los próximos días", ha comentado Laura Sánchez durante la presentación. "Hemos hecho lo imposible para que este evento se pueda llevar a cabo y con él podamos transmitir algo de alegría y esperanza. Esta edición es especial y hemos trabajado mucho para que sea una realidad", ha apuntado Javier Villa. La pasarela, que es uno de los grande referentes de la moda flamenca, siempre ha sido un escaparate para los diseñadores.

Después de la difícil situación que atraviesan y ante la incertidumbre del próximo 2021 (la Feria de Abril de Sevilla acaba de ser cancelada), los diseñadores necesitan un impulso y apoyo para que su situación se estabilice. Por eso, desde We Love Flamenco este año han querido que su participación en la pasarela sea gratuita y que los diseñadores sólo realicen un donativo a la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer. "Este año no veremos desfilar a esas mujeres poderosas, pero estoy segura de que las volveremos a ver entre volantes", ha afirmado Laura Sánchez.

El cartel minimalista de Toni Benítez

Además de dar a conocer las novedades de los desfiles, durante el acto se ha presentado el cartel de la novena edición de We Love Flamenco, que este año está a cargo de Toni Benítez, quien no ha podido estar presente en el acto. Sencillo y minimalista, el cartel se antoja perfecto para los tiempos que vivimos.

Sobre un fondo blanco se aprecia el boceto de una flamenca, acompañado por anotaciones que el propio Benítez hacía en los diseños de sus clientas. Un cartel que no necesita nada más para anunciar la moda flamenca, para ser un reclamo y para recordarnos que la moda flamenca es arte y que detrás de ella se esconden nuestros artesanos. Esos artesanos que cada año nos hacen soñar con sus vestidos llenos de lunares y volantes y que ahora más que nunca necesitan de su público.

"Después de tantos meses de esfuerzo, estoy muy orgullosa de la respuesta de los diseñadores y de los fieles patrocinadores. Este año, más que nunca, tocaba arrimar el hombro y hacer un gran esfuerzo porque, en ningún momento, se me ha pasado por la cabeza que la moda flamenca vaya a morir", ha asegurado Laura Sánchez.

Desfiles virtuales y las propuestas de 2020 con alguna novedad

Las circunstancias son las que son y toca reinventarse. Al igual que otras pasarelas, We Love Flamenco se adapta a esta nueva realidad para ofrecer sus desfiles habituales con sus diseñadores de siempre pero de forma virtual. En esta ocasión, sobre la pasarela podremos ver las propuestas que los diseñadores hicieran en 2020 pero con alguna novedad.

"En cuanto les dijimos que este año habría We Love Flamenco todos los diseñadores se pusieron manos a la obra. Son creativos y necesitan crear. No van a presentar una colección completamente nueva, pero seguro que traen novedades y se reinventan", han contado desde la organización. "Los diseñadores vuelen con energía para hacer ver, tanto a Sevilla como al mundo, que la moda flamenca es un sector importantísimo para Andalucía y que sus empresas siguen ahí, reinventándose en estos tiempos y con la esperanza de que pronto sus clientas volverán a vestir el traje de flamenca", ha expuesto Javier Villa.

Así, la semana de la moda flamenca vuelve a celebrarse, del 12 al 17 de enero, pero esta vez de forma virtual. Los volantes y lunares que desfilen por el Hotel Alfonso XIII podrán verse a través del canal de Youtube Pasarela Flamenca We Love Flamenco, cumpliendo con cada horario del timing estipulado, al igual que en anteriores ediciones. Los días posteriores podrán volver a verse en la web www.weloveflamenco.es.

Como ha avanzado Laura Sánchez durante la presentación, hay que destacar el carácter benéfico de la novena edición de We Love Flamenco, ya que todo lo recaudado, que al no haber venta de entradas, se reduce a las aportaciones de las marcas y diseñadores participantes e irá destinado a la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, asociación íntimamente ligada a la pasarela que este año no podrá celebrar su representativo desfile.

Programa completo de los desfiles de We Love Flamenco

12 enero

Rocío Peralta

Juan Foronda y Rafa Díaz

13 enero

Por determinar

14 de enero

Ana Ferreiro

Ángela y Adela

Flamenca Pol Núñez

Pepa Garrido

15 de enero

Mario Gallardo

Lola Azahares

Rocío Olmedo

Pablo Retamero y Juanjo Bernal

16 de enero

NOTELODIGO

Mónica Méndez

El Ajolí

Carmen Acedo

Santana Diseños

José Hidalgo

17 de enero