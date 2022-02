Combinación de rosa, rojo y naranja, la tendencia revelación de SIMOF 2022

Si algo nos ha dejado SIMOF 2022 es la explosión de color como máxima expresión de la alegría que supone vestirse de flamenca. Principal tendencia flamenca para este 2022, el empleo del color en las propuestas que los diseñadores han llevado a la pasarela se ha convertido en la tónica dominante. Colores vitamina (muy ácidos y chillones), el descubrimiento del naranja como principal competidor del clásico rojo o las propuestas color block son las tendencias más alegres y divertidas que nos deja SIMOF 2022. Aunque hay una tendencia en moda flamenca que ha llegado para quedarse y sorprende por atrevida (aunque es todo un acierto).

La combinación de colores diametralmente opuestos es una máxima que la moda en general lleva a gala desde la pasada primavera. Consecuencia de la tristeza generada en los looks a raíz de la pandemia, los looks se volvieron mucho más atrevidos y transgresores la primavera pasada como un acto reivindicativo. Esa apuesta por la diversión en los looks coge todavía más fuerza esta primavera, lo que se traduce en la apuesta de colores súper intensos y con mucha personalidad, esta vez combinados entre sí.

Extensión de la moda en general, la moda flamenca también bebe de esa inspiración y de esa necesidad de hacer propuestas de estilo mucho más atrevidas y divertidas. Fruto de ese contexto y esas necesidades nace la tendencia revelación de la temporada flamenca vista en SIMOF 2022: La combinación del rosa, rojo y naranja.

Colores con diferencias aparentemente irreconciliables, el rosa, el naranja y el rojo se convierte en el trío de color revelación de la pasarela de moda flamenca y el resultado no nos puede gustar más. No es que los tres tonos se presenten de manera conjunta, más bien lo hacen por pareja. Con el rosa como color fijo, son el rojo y el naranja los que van rotando para dar lugar a diseños con una combinación muy fresca, renovada y alegre.

Rosa y rojo en Carmen Latorre

Estas combinaciones se dan en tonos lisos, como las que propone Carmen Latorre en su colección inspirada en Balenciaga. La diseñadora juega a combinar el rojo y el rosa en propuestas con formas perfectamente ejecutadas y que hacen que ambos tonos tengan una perfecta armonía.

Rosa y naranja en la firma De Lunares y Volantes

La combinación de naranja y rosa juega un papel fundamental en la firma. Falda en rosa, cuerpos en naranja, gasas con lunares a contraste, mangas en flor... Una colección muy personal la de la firma De Lunares y Volantes y en la que la combinación de naranja y rosa es ideal.

Rosa y rojo en Ana Morón

Las colecciones de Ana Morón siempre tiene un punto de vista muy personal y las dos últimas que la diseñadora ha presentado en SIMOF son una oda al color. A sus primeras propuestas multicolores hay que añadirle los acertados diseños en los que Morón combina un sutil rosa con un intenso rojo. Si la combinación ya es sobresaliente, los elementos en 3D a contraste la llevan a otro nivel.

Rojo y rosa en Leticia Lorenzo

Originalísima propuesta la de Leticia Lorenzo, que hizo un recorrido por el vestuario de Julia Roberts en la película Pretty Woman. En ese recorrido, la diseñadora reinterpreta el vestido rojo con el que el personaje de Roberts va a la ópera (y vive una de las escenas más memorables de la película) y le añade el color roso para jugar al contraste. Maravillosa combinación y maravillosa propuesta.