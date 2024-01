We Love Flamenco 2024: Raíces, color y volumen en el primer día de desfiles

Es la primera cita con la moda flamenca y de nuevo We Love Flamenco se ha convertido en el escaparate de las tendencias más actuales. Con más de una treintena de desfiles, la Semana de la Moda Flamenca se celebra del 13 al 19 de enero en el Hotel Alfonso XIII. Con una primera jornada de desfiles llena de clásicos y con algunas novedades (Rocío Peralta se cae del cartel porque presentó su colección en solitario por su 15 aniversario y Pablo Retamero y Juanjo Bernal pasaron de cerrar la pasarela a poner poner punto final a la primera jornada), We Love Flamenco vuelve a confirmar en su XII edición que la moda flamenca es un ente vivo que no abandona sus raíces más puras, pero que también se adapta a las nuevas propuestas.

Una flamenca costumbrista se fusionó con la más vanguardista en más de un centenar de diseños en los que el color y los estampados volvieron a ser protagonistas. En cuanto a las formas, la temporada 2024 promete ser de lo más ecléctica. Desde faldas voluminosas a los detalles en las mangas, pasando por faldas en evasé, volantes en cascada y propuestas fluidas y también pulidas. Volúmenes y faldas con caída, escotes vertiginosos y el regreso de los tonos pastel o los estampados de flores o geométricos pudieron verse en la primera jornada de desfiles de We Love Flamenco 2024 a través de las propuestas de los diseñadores José Hidalgo, El Ajolí, Johanna Calderón, Santana Diseños, Mónica Méndez y Pablo Retamero y Juanjo Bernal.

José Hidalgo en We Love Flamenco

Encargado de abrir la primera jornada de desfiles, el diseñador que enamoró a la Reina Letizia llevó a la pasarela su colección Coral, una muestra renovada de su propia seña de identidad. Hidalgo juega en su colección con las formas pulidas y elegantes, en las que el punto de seda viste a la flamenca, ya sea a través de sus icónicos lunares o en nuevas combinaciones con tonos tierras y aguamarina. Aunque no es el único tejido, el crepe, los perforados en diseños blancos inmaculados, los encajes y los pailletes también están presentes en los más de 40 diseños que componen la colección. En cuanto a los colores, en esta ocasión Hidalgo juega con los blancos y negros, pero también con los azules, amarillos, rojos y verdes. Mucha geometría, azules y blancos que dibujan el cuerpo de la mujer, volantes asimétricos y colores intensos en unos diseños de una confección muy pulida y cuidada.

El Ajolí en We Love Flamenco

El año pasado la firma celebró su cuarenta aniversario en el mundo de la moda y en esta edición de We Love Flamenco regresan a las raíces más puras con los toques más actuales. Bajo el nombre de Costumbres, la colección basa sus diseños en la esencia d al el traje de flamenca y las revitaliza jugando con tejidos nobles como la seda y también las batistas perforadas (muy en tendencia la temporada pasada), los crepes y las bámbulas. El Ajolí imagina a una flamenca actual que lleva por bandera los pilares clave de la moda flamenca. Entre la paleta de colores destacan los tonos primarios y los lunares contrastan con tonalidades lisas. El Ajolí juega con la caída en faldas que nacen de la cintura, revisiona los tonos empolvados y le añade a los diseños bordados y le da a las mangas, bien afaroladas, de capa o ablusonadas, un especial protagonismo.

Johanna Calderón en We Love Flamenco

La diseñadora madrileña suele ser uno de los grandes reclamos de la pasarela. Con diseños que nunca dejan indiferente a nadie y una puesta en escena muy transgresora, Calderón lleva a We Love Flamenco su colección Fernando, un homenaje a la saga familiar. Con propuestas atrevidas, volumen y diseños nada convencionales, la colección de Johanna Calderón presenta cortes masculino que contrastan con vertiginosos escotes y propuestas cut out. Con Lorena Durán como modelo invitada, la colección se tiñe de rojos, negros, azules y marrones. En esta ocasión, Calderón dejó a las flamencas para el comienzo de su desfile, ya que en la colección la flamenca sirvió de inspiración e hilo conductor en las formas y con los estampados.

Santana Diseños en We Love Flamenco

Ha hecho del volumen en enaguas y mangas su seña de identidad y en esta colección no podían faltar. Aunque en esta ocasión, Fran Santana va un paso más allá y decide arriesgar en las formas con propuestas más atrevidas en cuanto a la combinación de estampados y colores, que en algunas ocasiones recuerdan a los años 80. Imperfecta, el nombre de la colección, juega con la geometría y combina estampados como lunares, rayas y cuadros para ofrecer una versión renovada de la flamenca más exclusiva y actual. En esta colección destaca la variedad en las mangas, un elemento que cada vez cobra mayor protagonismo. En cuanto a los colores, destacan los verdes, amarillos y naranjas, pero también los azules, negros y rojos.

Mónica Méndez en We Love Flamenco

La diseñadora alcalareña no da puntada sin hilo en su nueva colección y presenta propuestas tanto para ferias y romerías como para invitadas. Muy sutil en las formas y con diseños en los que la caída es la protagonista, la colección de Mónica Méndez muestra a una mujer que se viste de gasas y tejidos perforados. Rame, el nombre de la colección, se divide en tres partes diferenciadas y está compuesta por 45 diseños que se tiñen de rojos, azules y blancos, pero también de color café y malvas y rojos, la apuesta más arriesgada de la diseñadora y que también se aprecia en propuestas en las que las flores bordadas da un toque diferente. Escotes con volantes y mangas con detalles en los hombros se aprecien en unos diseños que elevan el largo y dejan al descubierto el calzado y los tobillos.

Pablo Retamero y Juanjo Bernal en We Love Flamenco

Encargados de clausurar la pasarela en anteriores ediciones, los diseñadores ponen el broche final a la primera jornada de desfiles con Due, una colección con la que de nuevo muestran a una flamenca muy sensual y femenina, con diseños muy ceñidos. Dividida en cinco partes, la colección destaca por las formas estructuradas y muy marcadas en las que las asimetrías, los marcados escotes y el volumen en faldas y mangas son la tónica dominante. Las tonalidades suaves dan paso a los tonos más intensos, como el rojo o el azul. Se observan los empolvados, los tonos tropicales, los negros combinados y los rojos y azules en diseños con estampados.