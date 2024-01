We Love Flamenco 2024: Los 10 diseñadores más esperados de la pasarela

Es la primera cita con la moda flamenca en Andalucía y la expectación es máxima. Hay ganas de conocer las tendencias que se verán en ferias y romerías este 2024 y We Love Flamenco llega con más de una treintena de desfiles en los que los amantes de la moda flamenca podrán empaparse de lunares, volantes, tradición y vanguardia.

Con incorporaciones nuevas, como la de Iván Campaña, We Love Flamenco se celebra del 13 al 19 de enero de 2024 en el Hotel Alfonso XIII y estos son algunos de los diseñadores más esperados de la pasarela de moda flamenca.

José Hidalgo en We Love Flamenco

Encargado de inaugurar We Love Flamenco, el diseñador que ha conquistado a la Reina Letizia presentó en la anterior edición Pantone José Hidalgo. Feria 2023, toda una declaración de intenciones sobre su personalísima interpretación de la moda flamenca. Sus habituales cortes, con los que dibuja a una mujer sutil y etérea, se tiñeron de colores y lunares superpuestos (todo un clásico en el diseñador) en una clara apuesta por el color más intenso, en todas sus expresiones. Habrá que esperar al sábado 13 de enero para conocer sus propuestas.

Johanna Calderón en We Love Flamenco

Nunca deja indiferente a nadie con sus diseños y en en la anterior edición de We Love Flamenco no iba a ser menos. Inspirada por el mar y la paz (aunque la colección es una revolución) que éste nos transmite, Johanna Calderón presentó en We Love Flamenco una colección que lo mismo dibuja un atardecer en la playa, que evoca al empoderamiento de las sirenas o reinterpreta la flora y la fauna del fondo marino.

Carmen Acedo en We Love Flamenco

Sus flamencas canasteras son un icono que demuestra que los cortes clásicos están más vivos que nunca. En la colección que la trianera presentó en la pasada edición de We Love Flamenco se vieron faldas canasteras en las que se observan volantes asimétricos y sutiles superposiciones en unas hechuras que evocan a los trajes de flamenca de antes, a los de toda la vida. Eso sí, con puntos innovadores como la mezcla de estampados.

Alicia Suárez en We Love Flamenco

Ganó el Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco y en su debut como diseñadora profesional llevó a la pasarela su colección Pa mi Manuela, un homenaje a su abuela. Faldas en neja, voluminosas enaguas y mangas se combinan con unas tonalidades que se mueven entre los malvas y los rosas empolvados, e incluso los verde agua, para dibujar a una flamenca súper femenina. Gran variedad de escotes para una colección con la que Alicia Suárez se consagró como diseñadora profesional.

Pol Núñez en We Love Flamenco

Una espectacular bata de cola roja como broche final a Amaneceres, la colección que Pol Núñez propuso para la temporada 2023 y en la que se observaba a una flamenca con mucha personalidad. La característica caída de sus faldas, con ese vuelo que parece flotar, dibuja unos diseños en los que los volantes asimétricos y la combinación de colores está muy presente. Mantoncillos en crochet y faldas en patchwork son el sello de identidad de los Amaneceres de Pol Núñez.

Foronda y Rafa Díaz en We Love Flamenco

Juan Foronda, junto al modisto Rafa Díaz, celebró el centenario de la emblemática firma sobre la pasarela de We Love Flamenco en su pasada edición. 100 años son los que avalan a Foronda, una empresa familiar que va por la tercera generación al frente del negocio, y que da nombre a su nueva colección para la temporada 2023: 100 años. Además, los mantones y bordados de Juan Foronda envolvieron a los trajes en tejidos de seda natural, crepe de seda, organza, neopreno, terciopelo, lentejuelas y popelines, creados por el modisto Rafa Díaz, en tonos verdes, azules, rojos, rosas empolvados e incluso tejidos estampados

Pedro Béjar en We Love Flamenco

El diseñador debutó en We Love Flamenco con Manifiesto, una colección voluminosa en las formas y tremendamente elegante en la esencia. Unos volúmenes que en ocasiones evocaban a los de Balenciaga en algunas de las mangas y superposiciones. Los lazos, resultando espectacular un cuerpo blanco con una voluminosa lazada en el frontal, se convirtieron en las románticas pinceladas de la colección.

Pablo Retamero y Juanjo Bernal en We Love Flamenco

Pablo Retamero y Juanjo Bernal presentaron en We Love Flamenco 2023 Arsa, una colección compuesta por cinco pequeñas colecciones que representan diferentes palos del flamenco: bulerías, soleás, alegrías, seguidillas y, por supuesto, las sevillanas. En estas cinco líneas no seguían los cánones ni tendencias clásicas de la moda flamenca, pero sin perder ese sello personal de Pablo Retamero & Juanjo Bernal con carácter y personalidad propia. Siempre han sido los encargados de cerrar We Love Flamenco y este año cierran la primera jornada de desfiles.

Mónica Méndez en We Love Flamenco

Iván Campaña en We Love Flamenco

El diseñador debuta en la pasarela We Love Flamenco encargándose de clausurar la XII edición y la expectación es máxima. Tras verlo vestir a novias en invitadas, no queremos perdernos sus propuestas en trajes de flamenca.