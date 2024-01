We Love Flamenco 2024: Todos los horarios y diseñadores de la pasarela de moda flamenca

Todavía quedan los últimos mantecados en la despensa y en Sevilla ya se habla de lunares, volantes y Feria de Abril. Marcado en rojo en el calendario como el primer encuentro con la moda flamenca de la temporada, We Love Flamenco ya calienta motores para vivir su XII edición. Con novedades, como el concierto homenaje a Esperanza Fernández y el punto solidario que ponen los desfiles de la Fundación Sandra Ibarra Contra el Cáncer o los de las Hermandades del Rocío de Sevilla y Triana, la pasarela de moda flamenca se celebra del 13 al 19 de enero de 2024 en el Hotel Alfonso XIII, su sede habitual.

Con incorporaciones interesantes, como la de Iván Campaña, encargado de cerrar la Semana de la Moda Flamenca, We Love Flamenco llega con más de una treintena de diseñadores profesionales entre los que destacan Juanjo Bernal y Pablo Retamero, José Hidalgo, Mónica Méndez o Johanna Calderón. Aunque no son los únicos diseñadores que participan. Estos son los horarios de los desfiles de We Love Flamenco y todos los diseñadores que participan en la pasarela, además de las colecciones que presentaron en su anterior edición.

Programación de desfiles de We Love Flamenco 2024

Del 13 al 19 de enero se celebrarán 39 desfiles de moda flamenca y de inspiración que, como cada edición, sentarán las tendencias de la próxima temporada. Entradas a la venta en www.weloveflamenco.es. Entre la programación, no sólo destacan los desfiles de profesionales, también el Certamen de Diseñadores Noveles, el concierto homenaje a Esperanza Fernández y el lado más solidario con el tradicional desfile de la Fundación Sandra Ibarra Contra el Cáncer o los desfiles benéficos de la Hermandad del Rocío de Sevilla y la Hermandad del Rocío de Triana.

Desfiles de We Love Flamenco el sábado 13 de enero

Desfiles de We Love Flamenco el domingo 14 de enero

Desfiles de We Love Flamenco el lunes 15 de enero

Desfiles de We Love Flamenco el martes 16 de enero

17h Viva by WLF I

Emilio Alcalá

La Parrala

Engalana

18h Viva by WLF II

Volanteo

Aránega

Flamenco a la Mexicana

19h Viva by WLF III

Lorena Rodríguez

Caridad Pastor

Bella Elvira

20h Viva by WLF IV

Rocío Feria

Nuria Carmona

Arcos

21h Viva by WLF V

Desfiles de We Love Flamenco el miércoles 17 de enero

17h NOTELODIGO infantil

18h Carmen FPM

19h Marta Arroyo

20h Ana Campos Collection

21h Rocío de Sevilla

Desfiles de We Love Flamenco el jueves 18 de enero

Desfiles de We Love Flamenco el viernes 19 de enero