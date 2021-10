We Love Flamenco presenta su X edición con un desfile que avanza las nuevas colecciones

Hace poco nos enterábamos de que We Love Flamenco celebraría su X edición de manera presencial el próximo 2022 y la noticia no pudo hacernos más ilusión. Tenemos ganas de ver propuestas flamencas sobre la pasarela y por eso hemos marcado en rojo en el calendario los días que van del 15 al 21 de enero, que es cuando We Love Flamenco celebra su X edición. Para hacer la espera más llevadera y, además, ofrecernos todos los detalles de la que será su edición más especial, desde We Love Flamenco organizan un desfile el próximo 3 de noviembre en el Convento de Santa Isabel de Sevilla.

El desfile de moda flamenca se enmarca dentro de los actos de presentación de la X edicón de We Love Flamenco, en la que los directores del evento Laura Sánchez y Javier Villa, contarán cómo va a ser este décimo aniversario de la pasarela, así como para desvelar el calendario de desfiles y el cartel anunciador, obra del artista Carlos Buendía. Además, podrás disfrutar de los primeros volantes de la nueva temporada, puesto que, a continuación, disfrutaremos del desfile-avance de las colecciones 2022 de nuestras firmas participantes.

El evento tendrá lugar a las 17:00 en el Convento de Santa Isabel (Plaza Sta. Isabel, 4. Sevilla), una congregación que actualmente necesita recursos para continuar su labor social con los necesitados.

Así será la X edición de We Love Flamenco 2022

We Love Flamenco, la pasarela referente del sector de la moda flamenca y de inspiración del sur, ya tiene fecha para su X edición: del 15 al 21 de enero de 2022 el Hotel Alfonso XIII de Sevilla volverá a convertirse en el escaparate más exclusivo de las colecciones de moda flamenca 2022.

"Como ya hicimos en la Gruta de las Maravillas de la Sierra de Aracena, en el Hotel Santo Mauro de Madrid, o en el Palacio de Las Dueñas de Sevilla, este año queremos volver a poner los primeros volantes de la temporada en un enclave especial, para dar así el pistoletazo de salida a nuestra X edición, la más especial de todas", aseguran desde la dirección del evento, quienes también celebran que "veremos las novedades que, después de dos años, las firmas han creado para la mujer flamenca, y que prometen ser una verdadera explosión de alegría y color".

"Dado que nuestra IX edición tuvo que celebrarse de forma totalmente online, vía streaming y a modo de fashion filmes, este regreso a las pasarelas presenciales y con público no harán si no más especial el encuentro de la moda flamenca en este, además, décimo cumpleaños de nuestra plataforma", añaden Laura Sánchez y Javier Villa.

Una Semana de la Moda flamenca en la que tampoco faltará el soplo de aire fresco que aportará el Concurso de Diseñadores Noveles, cuyas bases ya están disponibles en las webs de We Love Flamenco y Go Eventos Comunicación, y cuya fecha de inscripción queda abierta desde hoy mismo y hasta el próximo 22 de noviembre.

"Si al décimo cumpleaños de nuestra plataforma, sumamos la vuelta de nuestro traje regional a sus ferias y romerías, en esta edición diremos más alto que nunca We Love Flamenco", afirman Laura Sánchez y Javier Villa.