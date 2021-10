Era una fecha marcada en rojo en el calendario y la forma más flamenca de empezar el año, pero, a casusa de la pandemia, We Love Flamenco no pudo celebrar su IX edición de manera presencial. Aunque sí lo hico de manera virtual, ya que We Love Flamenco siguió adelante con sus propuestas flamencas. A través de una serie de desfiles desarrollados en el Hotel Alfonso XIII y que pudieron verse en streaming, desde We Love Flamenco quisieron lanzar un mensaje de esperanza al sector y, además, mantener vivo el espíritu de la Semana de la Moda Flamenca.

Ahora, la Semana de la Moda Flamenca está de enhorabuena y desde la organización acaban de anunciar que We Love Flamenco celebra su X edición del 15 al 21 de enero de 2022 de manera presencial. De nuevo el primer mes del año se convierte en el momento en el que volantes y lunares hagan su aparición estelar y, en esta ocasión, devolviendo la ilusión a un sector que, por fin, empieza a ver la luz después de dos años bastante difíciles.

Así lo han anunciado en redes Laura Sánchez y Javier Villa, directores de la empresa organizadora GO! Eventos y Comunicación, quienes han adelantado que en el próximo mes de noviembre también tendrá lugar el acto de presentación de esta X edición en la que, además del cartel anunciador y el calendario de desfiles, se mostrará un avance de las nuevas colecciones de las diferentes marcas participantes.

"Esta edición de We Love Flamenco va a ser muy especial, pero no sólo porque se celebre el décimo aniversario de la pasarela, también supone una vuelta a la normalidad que tanto necesitábamos", explica Juande Corrales, director de comunicación de We Love Flamenco. Como es habitual, la Semana de la Moda Flamenca se celebra en el Hotel Alfonso XIII con desfiles divididos en varias jornadas y con alguna que otra novedad en esta edición tan especial para We Love Flamenco. "La X edición de We Love Flamenco va a contra con nuevas colecciones y nuevos diseños. Los diseñadores llevan dos años dándole vueltas a la creatividad en los talleres y eso se va a notar sobre la pasarela", nos cuenta Juande Corrales.

Así será la X edición de We Love Flamenco 2022

We Love Flamenco, la pasarela referente del sector de la moda flamenca y de inspiración del sur, ya tiene fecha para su X edición: del 15 al 21 de enero de 2022 el Hotel Alfonso XIII de Sevilla volverá a convertirse en el escaparate más exclusivo de las colecciones de moda flamenca 2022.

"Como ya hicimos en la Gruta de las Maravillas de la Sierra de Aracena, en el Hotel Santo Mauro de Madrid, o en el Palacio de Las Dueñas de Sevilla, este año queremos volver a poner los primeros volantes de la temporada en un enclave especial, para dar así el pistoletazo de salida a nuestra X edición, la más especial de todas", aseguran desde la dirección del evento, quienes también celebran que "veremos las novedades que, después de dos años, las firmas han creado para la mujer flamenca, y que prometen ser una verdadera explosión de alegría y color".

"Dado que nuestra IX edición tuvo que celebrarse de forma totalmente online, vía streaming y a modo de fashion filmes, este regreso a las pasarelas presenciales y con público no harán si no más especial el encuentro de la moda flamenca en este, además, décimo cumpleaños de nuestra plataforma", añaden Laura Sánchez y Javier Villa.

Una Semana de la Moda flamenca en la que tampoco faltará el soplo de aire fresco que aportará el Concurso de Diseñadores Noveles, cuyas bases ya están disponibles en las webs de We Love Flamenco y Go Eventos Comunicación, y cuya fecha de inscripción queda abierta desde hoy mismo y hasta el próximo 22 de noviembre.

"Si al décimo cumpleaños de nuestra plataforma, sumamos la vuelta de nuestro traje regional a sus ferias y romerías, en esta edición diremos más alto que nunca We Love Flamenco", afirman Laura Sánchez y Javier Villa.