Andalucía busca su mejor diseñador entre los jóvenes talentos

La moda en Andalucía es imparable. El nombre de los diseñadores andaluces suena en todo el mundo y no sólo la moda flamenca es responsable de ello. La prueba está en el éxito del que gozan diseñadores como Nicolás Montenegro, Fernando Claro o Antonio García y en las iniciativas que entidades como GO! Eventos y Comunicación llevan a cabo. Responsables de la pasarela We Love Flamenco y artífices del desfile por el 100 aniversario de Foronda, esta agencia ahora busca entre los jóvenes talentos al que podría ser el mejor diseñador de Andalucía.

Con el objetivo de promocionar y difundir la moda de inspiración andaluza, así como el destino Andalucía, como influencia de firmas y diseñadores nacionales e internacionales, la agencia de comunicación GO! Eventos y Comunicación convoca la I edición del Concurso de Diseñadores Andalucía, Destino de Moda.

En qué consiste el concurso de diseñadores de Andalucía

Este certamen pretende alzar la moda de inspiración andaluza, con el diseño y ejecución de un look por participante con un leitmotiv impuesto. De ser seleccionado como finalista, por el comité de expertos de GO! Eventos y Comunicación, este diseño pasaría a la final del concurso, que se celebrará en Madrid el 14 de junio de 2023.

La Gala Final del certamen será un desfile en el que se muestren las propuestas de los finalistas (máximo 20 candidaturas), con un jurado de expertos del mundo de la moda y la comunicación, el cual será el encargado de elegir al ganador.

Cuáles son los premios del ganador del concurso de diseñadores

El ganador de la I edición del Concurso de Diseñadores Andalucía, Destino de Moda recibirá dos masterclass con dos profesionales referentes del sector de la moda andaluza, así como una formación de diseño profesional en Centro de estudios internacional (Milán), valorado en 1.500 euros. Además, GO! Eventos y Comunicación se reserva el derecho de anunciar otros premios e incentivos complementarios, tanto para el ganador, como para los finalistas.

Quiénes pueden participar en el concurso de diseñadores

Podrán participar en esta convocatoria diseñadores y creadores de moda, firmas y marcas, siempre que:

presenten un trabajo inédito y no premiado en ningún otro certamen

en ningún otro certamen cumplimenten debidamente el boletín de inscripción y lo envíen antes del 15 de mayo de 2023 a andaluciadestinodemoda@weloveflamenco.es, junto con la siguiente documentación, Fotocopia del DNI del participante (de cada uno de ellos, si la candidatura es colectiva) y/o del representante de la marca/firma/sociedad.

a andaluciadestinodemoda@weloveflamenco.es, junto con la siguiente documentación, (de cada uno de ellos, si la candidatura es colectiva) y/o del representante de la marca/firma/sociedad. Datos académicos y CV del participante (de cada uno de ellos, si la candidatura es colectiva) y/o dosier trayectoria de la marca/firma/sociedad.

(de cada uno de ellos, si la candidatura es colectiva) y/o dosier trayectoria de la marca/firma/sociedad. Autorización a We Love Flamenco y a GO! Eventos y Comunicación para la publicación, reproducción o distribución del trabajo presentado al Certamen con renuncia expresa de cualquier tipo de reclamación que pueda derivarse y en los términos exigidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, firmada por el participante o representante de la marca/firma/sociedad.

Más información: Concurso de Diseñadores Andalucía, destino de moda