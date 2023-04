Foronda celebra los 100 años de sus mantones con un desfile muy especial en Sevilla

Si 20 años no eran nada para Carlos Gardel, 100 lo son todo para la familia Foronda. La casa de bordados más emblemática de Sevilla acaba de celebrar su primer centenario y lo ha hecho con un desfile muy especial en el que la firma ha apostado por hacer una retrospectiva de sus mantones y mantillas. ¿El resultado? Una fiesta de cumpleaños sobresaliente en la que los amantes de la moda y la artesanía pudieron disfrutar, una vez más, del poder hipnótico de los mantones y mantillas de Foronda.

Los han lucido reinas y princesas, se han convertido en tesoros que se heredan de abuelas a nietas y son el complemento perfecto para el traje de flamenca o el look de invitada. Ahora, en el centenario de Foronda, se hace todavía más evidente que los mantones (también las mantillas) son auténticas joyas y obras de arte que merecen exaltarse de forma muy especial. En ese sentido, nada mejor celebrar los #100añosdeJuanForonda con un desfile en el el Hotel Querencia de Sevilla y hacer de la Giralda y la Catedral testigos de excepción.

Organizado por la agencia de comunicación Go! Eventos, el desfile no sólo ha mostrado los espectaculares diseños de los mantones y mantillas, también ha servido para demostrar que la vanguardia y la tradición no sólo pueden ir de la mano, sino que son la pareja perfecta y que los mantones son, sin duda, el mejor complemento para cualquier estilismo. A través de las propuestas de los diseñadores y firmas andaluzas como, Claro Couture, Antonio García, Rafa Díaz, Guzmán Diseños, Pablo Retamero & Juanjo Bernal, Nicolás Montenegro, Iván Campaña, Cherubina, y Ángela & Adela, los mantones y mantillas de Foronda volvieron a hipnotizar a todos los asistentes.

El del centenario de Foronda se convierte, además, en un desfile en el que se apuesta por poner en valor la artesanía, la tradición y la historia, ya que pudieron verse piezas que van desde la fundación de la casa de bordados hasta la actualidad, luciendo desde los mantones y mantillas más antiguos de su colección, que cuentan también con más de un siglo de antigüedad, hasta los nuevos diseños adaptados a la moda.

Una restrospectiva de los mantones y mantillas de Foronda con propuestas de los diseñadores más emblemáticos

Mantillas toreras, con looks del modisto Rafa Díaz, han sido el arranque de este fashion show, que ha contado con la obertura en directo de Laura Gallego. La moda flamenca de Pablo Retamero & Juanjo Bernal ha hecho el guiño a la inminente Feria de Abril de Sevilla, envuelta en mantones de seda bordados y flecados a mano. Las invitadas también han tenido su sitio en la muestra de Juan Foronda, y es que, con el mantón como aderezo perfecto, se han visto propuestas festivas de Nicolás Montenegro, Iván Campaña, Cherubina, Guzmán Diseños, Claro Couture, y Antonio García.La casa sevillana señera no podía terminar esta oda a sus bordados con la aparición de dos de las románticas novias de Ángela & Adela, con mágicos velos de manto de Juan Foronda. Además, los mantones de Foronda también estuvieron presentes entre las propias asistentes que, siguiendo el marcado dresscode del evento, lucían mantón de manila, una última línea de mantones del archivo de la firma Juan Foronda, muchos de ellos con un siglo de antigüedad. Explosión de aplausos para Juan Foronda, director de la firma homónima y toda su familia, en el cierre de este desfile tan emocionante, donde no ha faltado la música de Abbi Fernández.

Fernando Claro, Antonio García, Nicolás Montenegro y numerosos rostros del mundo de la moda han querido acompañar a la casa Juan Foronda en esta celebración tan especial, en la que tampoco han faltado artistas como Esperanza Fernández, Las Soles, Carmina Barrios, Lucía Hoyos y Rosa Belmonte. Dando apoyo institucional, Minerva Salas, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Sevilla, también ha visto este desfile desde el front row.

La historia de la firma Foronda: de un taller en el barrio de Santa Cruz a vender mantones por todo el mundo

"Nuestra firma comienza su andadura en la primavera del año 1923 de mano de su fundador, Juan Foronda Manzanares, que se estableció con un pequeño taller de bordados y flecos en la calle Santa Teresa en el barrio de Santa Cruz. Sus inicios se basaron más en la fabricación manual del mantón liso, es decir sin bordar, que en aquellos años gustaban usar casi diariamente", adelantaba ya Juan Foronda, quien explicaba cómo "a principios de los años 50 se incorporó a la empresa su hijo Juan Foronda Blasco, que continuó fielmente la labor emprendida por su padre, tratando de engrandecerla y extenderla".

"Esta segunda generación tiene gran importancia en la evolución del mantón tal y como lo conocemos hoy, ya que Juan Foronda introdujo diseños propios en la elaboración de los mantones, con vistosos jardines de variadas flores, y fomentó nuevas combinaciones de tamaños, coloridos y flecos en la fabricación del mantón que, hasta esa época, se centraba en el mantón clásico de fondo negro bordado en colores", continúa.

Su empresa familiar ya en tercera generación al frente del negocio que, a lo largo de sus cien años de vida, ha obtenido numerosos premios, entre los que destacan el alcanzado en la Exposición Internacional de Artesanía de Madrid de 1953, el haber sido galardonada por la Junta de Andalucía por su contribución al desarrollo comercial y la modernización empresarial con el Premio Andalucía de Comercio Interior en el 2020 y el reconocimiento como dos de los primeros establecimientos emblemáticos de Sevilla en 2022 por el Ayuntamiento de Sevilla."Nuestra firma es proveedora de la Casa Real Española, así como de otras Casas Reales Europeas; colabora con grandes firmas de la moda española e internacional en el diseño y comercialización de mantones y complementos bordados; fabrica y comercializa mantones utilizados como complemento indispensable en el baile y en el arte flamenco, y mantillas para celebraciones de múltiples motivos y para actos religiosos, así como mantillas para novia o para madrina como complemento indispensable en las bodas e incluso ha colaborado en la realización del vestuario de cine, teatro y ópera", añade Foronda.