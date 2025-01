El desfile de Ana Campos en We Love Flamenco 2025, todas las fotos

La diseñadora lleva a la pasarela una colección bastante completa y extensa que lleva por nombre Pensamientos míos y en la que no faltan linos, algodones y perforados en algodón. Sus diseños, repletos de titras bordás, encajes de bolillo, madroños y terciopelos de mil colores, dibujan a una flamenca muy personal, con un sello de identidad bastante identificable. Sus faldas son sueltas desde la cintura, pero todas tienen cierto volumen característico en la firma. Los volantes huyen de los clásicos y bajan en casaca o incluso se vuelven asimétricos en los cortes. Las mangas, de farol o por encima del codo recuerdan a las que marcaron los 90. No faltan los detalles en forma de lazos o mantoncillos con madroños. En cuanto a los colores, no faltan los blancos y beiges, pero también los terracotas, rojos y azules para una pequeña flamenca que quiere presumir de estilo. El puntazo del desfile, los bailes de las Guerreras de la Pipi.