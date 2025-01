El desfile de Ángela y Adela en We Love Flamenco 2025, todas las fotos

Las flamencas vintage del dúo de diseñadoras llegan a We Love Flamenco con una colección que lleva por nombre Café de chinitas, inspirada en la época dorada del café malagueño donde se reunía la élite intelectual de los años 20 y 30. Sus diseños más retro dibujan a una flamenca con faldas cortas al bies con mucho volumen y en la que destacan los tejidos nobles como las gasas, sedas salvajes, organzas y geogettes, todo muy estilo años veinte. En cuanto a los colores, abunda el colorido y las tonalidades más empolvadas, como el verde, el lavada y el gris. Sin olvidar el negro. Su particular visión de la flamenca trasciende los lunares y también llega ala invitada con looks de inspiracion, ideales parala noche del pescaíto con diseños en los que destacan los corpiños, las jaretas y los flecos.