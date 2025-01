El desfile de Ismael Domínguez en We Love Flamenco 2025, todas las fotos

El diseñador regresa, por segundo año consecutivo a la pasarela We Love Flamenco con una colección que enraíza con el flamenco. Alegrías, nombre de la colección, es un recorrido por este palo del flamenco a través de sus matices. Más de cuarenta diseños en los que Domínguez juega con la alegría de este palo y también le aporta seriedad y temple para mostra los diseños más puros en unos trajes de flamenca en los que no faltan las gasa y el comodísimo punto de seda. Formas entalladas, pero también faldas con bastante vuelo y diseños ligeros y livianos conviven en propuestas con originales estampados. rayas geométricas y un potente bloque de azules, rojos y blancos. Los looks de invitada tampoco faltan en una colección en la que los complementos vuelven a la esencia más flamenca con rosas naturales sobre la cabeza.