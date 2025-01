El desfile de Iván Campaña en We Love Flamenco 2025, todas las fotos

El diseñador Iván Campaña vueleve a aser el encargado de cerrar We Love Flamenco, esta vez con su colecciñon Canaima. Inspirado por la selva de Venezuela, el diseñador propone looks muy sofisticados, exhuberantes y llenos de color. Los verdes, bastante intensos, lo fucsias potentes y algún toque cálido tiñen las propuestas festivas del diseñador. El juego con las texturas es su apuesta fuerte en esta colección, en la que no faltan las gasas más fluidas y los pailletes que llenan de brillo sus diseños.