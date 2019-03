Cómo llevar la flor de flamenca esta temporada

Llevar la flor de flamenca se considera todo un arte. Una posición equivocada de la flor en nuestra cabeza, y llegamos a vernos toscas y sin glamour. Por ello, aquí te dejamos los tips y tendencias para flores de flamenca de 2019 que te ayudarán a brillar esta Feria de Abril.

Qué flores llevar en el pelo

El color de las flores de este año es uno que, seguramente, ni te habías planteado llevar: el amarillo. Las flores amarillas son unas de las grandes tendencias en flores y puedes llevarlas sea cual sea el color de tu traje, como demostró Pol Núñez en We Love Flamenco 2019.

Las amapolas también se han situado como una de las flores con las que coronar nuestros looks flamencos esta temporada. Delicadas y silvestres al mismo tiempo, es imposible que te equivoques con un pequeño tocado o ramillete confeccionado con ellas, como vimos con los ramilletes de Blanco Azahar en el desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco. No dejarás indiferente a nadie.

Cómo llevar la flor de flamenca en 2019

Una de las propuestas de SIMOF 2019 ha sido colocarlas en la parte superior de la montera alta. Es un recogido sencillo que además estiliza el cuello y los hombros, como demuestra este estilismo de Lina 1960 en SIMOF 2019.

Cada año son más los diseñadores que optan por las flores acompañando a las coronas de peinetas. Original y de lo más acertado, esta temporada flamenca brilla con la cabeza coronada.

Las guirnaldas de flores también son tendencia este año como ha mostrado la pasarela We Love Flamenco 2019. Arriesga y complementa el look con este decorado. Si optas por las guirnaldas, procura combinarlo con un recogido para hacer énfasis en la altura del cuello como este de Sara de Benítez.

La colocación de la flor flamenca vive un momento muy versátil. Si llevas las flores ladeadas consigues un look muy de tendencia esta temporada. Puedes combinar diferentes colores en las flores para crear una espectacular laureola como este estilismo de la nueva colección de Daniel Robles.

Otra opción es la colocación asimétrica de flores en el recogido. La asimetría es trendy esta temporada flamenca. Si sabes como llevarla con elegancia, triunfarás. Este tocado de Atelier Rima en SIMOF 2019 es el ejemplo perfecto.

En esta misma línea, en las pasarelas hemos podido ver una forma muy original de llevar las flores de forma asimétrica sin dejar de lado las maneras más tradicionales: con una flor alta y otra en el lateral o debajo del recogido, como propuso El Madroñal en We Love Flamenco 2019.

¿Por qué no llevarlas por partida doble? Otra de las tendencias favoritas de la temporada es llevar las flores laterales a ambos lados. Prepara dos ramilletes de tu gusto y pon uno bajo en cada lateral. Una de nuestras formas favoritas de llevarlo es con dos pequeñas flores altas, como estas que pudimos ver en el desfile de Atelier Rima, o dos ramilletes silvestres.

Las flores de efecto pendiente nos encantan. Rosa Pedroche ya nos mostró estilismos parecidos en su desfile del año pasado, pero sus tímidas flores colocadas estratégicamente en el desfile de su colección Modo ON en We Love Flamenco 2019 nos han enamorado. Elige un par de flores delicadas y de tamaño más bien pequeño y colócalas de forma que puedan confundirse con pendientes. Delicado e ideal.

Si eres de las que piensan que más es más, las flores gigantes son para ti. Naturales o de tela, los diferentes diseñadores las han colocado en diversas posiciones. Las flores XXL de organza en el coletero de Laura de los Santos en We Love Flamenco 2019 son una opción preciosa tanto para tus estilismos de flamenca de día como para los de noche y que pueden inspirar también tus looks de invitada.

La flor alta se reinventa y viene en forma de ramillete este año. ¿Por qué llevar una sola flor cuando podemos llevar diez? Elige pequeñas rosas de distintos colores, como estas de Lola Azahares, o amapolas.

Si huyes de los recogidos tradicionales y prefieres llevar una coleta o trenza baja, este año estás de suerte porque las flores entrelazadas o cogidas en la trenza están in. Mayka Santos propone llevar rosas pequeñas en distintos colores.

Llevar varias flores conlleva decidir qué colores escogemos. ¿Las llevamos todas iguales o diferentes? ¿Los colores deben combinar o contrastar con los del traje de flamenca? Este año las llevarás en degradado. Flores iguales, parecidas o distintas en colores en un rango ordenado de colores. Esta transición de blanco a violeta de Daniel Robles es la inspiración perfecta.

Si lo tuyo son los ramilletes, las diademas y las guirnaldas, esta es tu tendencia: flores con frutos. Pequeñas frutas del bosque como fresas o frambuesas o cítricos en miniatura, los frutos en el tocado son el toque divertido del año. La propuesta cítrica con flores de azahar de Daniel Robles y la diadema con fresas de Luisa Pérez en We Love Flamenco 2019 forman estos looks de ensueño.

Si te gusta darle un toque de fantasía para llevar tu estilismo flamenco al nivel más alto, inspírate en los tocados de flores de fantasía que hemos podido ver en las principales pasarelas. Envolventes y acompañados de flores, llévalos altos con una coleta como las flamencas de Eloy Enamorado o con ramilletes de flores naturales a lo Ana Morón.

La flor baja es todo un clásico que nunca falla. Ya sea con el pelo suelto, recogido en una trenza o en un moño trenzado como en esta propuesta de Pilar Rubio en SIMOF 2019.

Tampoco podemos olvidarnos de la reina de las flores: la flor alta de toda la vida. Otro clásico de la moda flamenca que nunca defrauda y que es el mejor amigo de todo look flamenco, como demuestran las flamencas del desfile de Fabiola en We Love Flamenco 2019.

Olvídate de las flores

Las flores dejan paso a los ramilletes silvestres. Las flores salvajes, la hierba andaluza y los frutos del campo son la representación más natural de nuestra tierra y este año las llevaremos en el pelo tanto al albero como al Real. Si las amapolas son la flor de la temporada, las combinaciones de flores y hojas naturales son los ramilletes de la temporada y quedan ideales cuando los llevamos a ambos lados, como estos de Yolanda Moda Flamenca en SIMOF 2019.

¿Y si nos olvidamos de las flores? José Raposo demostró en SIMOF que las hojas y las ramas pueden ser el tocado perfecto. Aunque su tamaño solo sea apto para las más atrevidas, una versión discreta acompañando un recogido bajo quedaría absolutamente ideal.

La alegórica imagen de los dorados campos de trigo toma la pasarela en forma de complemento. Los tocados de espigas fueron unos de los más comentados de SIMOF y son obra del diseñador Javier García.